  • 09.12.2025, 11:37:03
  • /
  • OTS0093

FPÖ – Nepp fragt: „Wo ist Bürgermeister Ludwigs Leistung?“

Ludwig treibt Wiener in die Armut und verhöhnt sie dabei noch

Wien (OTS) - 

„Wenn Michael Ludwig allen Ernstes ein Wirtschaftswunder ausruft, weil Wien um 0,9 Prozent gewachsen ist, dann zeigt das nur, wie weit sich dieser Bürgermeister bereits von der Realität entfernt hat“, stellt Wiens Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp klar. „Dieses Mini-Wachstum ist kein Ruhmesblatt, sondern ein Armutszeugnis und Ludwigs Jubel darüber blanker Hohn für die Wienerinnen und Wiener.“

Nepp erinnert daran, dass Wien beim verfügbaren Einkommen pro Kopf erneut den letzten Platz belegt: „Mit nur 28.200 Euro pro Kopf liegen die Wiener Haushalte weit hinter Niederösterreich oder Salzburg zurück. Das ist das wahre Bild dieser Stadt. Während Ludwig von einem Wirtschaftsboom phantasiert, rutschen die Menschen unter seiner rot-pinken Belastungswelle immer weiter Richtung Armut.“

Dass Wien überhaupt ein leichtes Plus verzeichnet, liegt einzig an der Wirtschaftsstruktur, nicht an politischer Leistung: „Wien profitiert davon, dass der Dienstleistungssektor stabiler ist als die Industrie. Das hat Ludwig nicht erarbeitet, das fällt ihm in den Schoß. Trotzdem verkauft er es als Erfolg – das ist grotesk“, so Nepp.

Der Freiheitliche fordert endlich eine Konsolidierung der Wiener Finanzen und ein Ende der Belastungspolitik durch das immer weitere Anheben der Gebühren.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

