Neue Geschäftsführung für Filmfonds Wien

Mit 1. November 2026 übernimmt Salma Abdalla die Leitung des Filmfonds Wien und folgt damit auf Christine Dollhofer, die nach Ablauf ihres Vertrags Ende Oktober 2026 in Pension geht. Ihre Bestellung erfolgte nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren der Stadt Wien. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dankt Christine Dollhofer für ihre herausragende Arbeit und betont, sie habe „den Filmfonds Wien mit großer Professionalität und starkem Engagement durch herausfordernde Jahre geführt und wichtige Weichen gestellt“. Zugleich freut sie sich, dass mit Salma Abdalla eine „fachlich starke Nachfolgerin mit internationaler Erfahrung“ gewonnen werden konnte, die das von Christine Dollhofer „großartig geprägte Profil des Filmfonds Wien“ ausbauen und weiterentwickeln wird.

Neue Geschäftsführung bringt internationale Erfahrung in den Filmfonds Wien ein

Kaup-Hasler betont, dass mit Abdalla eine international anerkannte Expertin die Leitung übernimmt, die eine klare Vorstellung davon hat, wie sich der Filmfonds weiterentwickeln kann. „Salma Abdalla ist eine Persönlichkeit, die fachliche Tiefe mit großer internationaler Erfahrung verbindet und damit jene Perspektive mitbringt, die Wien im nationalen und internationalen Umfeld stärkt.“ Es sei „genau diese Verbindung aus Kompetenz, Weitblick und künstlerischem Verständnis, die den Filmfonds Wien in den kommenden Jahren prägen wird“. Abdallas Vernetzung und ihr professioneller Hintergrund sollen die tägliche Arbeit des Filmfonds bereichern und den Standort Wien nachhaltig stärken.

Auch Abdalla selbst sieht große Chancen für die Zukunft. Für sie ist der Filmfonds Wien ein Motor für Vielfalt, mutige Stoffe und verlässliche Rahmenbedingungen für kreatives Arbeiten. Sie betont, dass Wien nicht nur über starkes Potenzial verfügt, sondern bereits heute eine Energie zeigt, die international anschlussfähig ist. Entscheidend sei, diese Dynamik sichtbar zu machen und den Austausch mit internationalen Partnerinnen und Partnern weiter auszubauen. Abdalla hebt hervor, dass ihre Branchenkenntnis ihr ein klares Verständnis dafür gibt, welche Unterstützung Filmschaffende in unterschiedlichen Phasen benötigen, und wie man Projekte strategisch begleitet. Sie wolle „neue Räume für Projekte öffnen, kreative Risiken ermöglichen und gemeinsam Strukturen stärken, die den Filmstandort Wien dauerhaft tragen“. Ihr Ziel sei es, den Filmfonds so aufzustellen, dass er „sichtbar in die Zukunft führt und gleichzeitig jene Vielfalt schützt, die Wien als Filmstadt ausmacht“.

Beruflicher Hintergrund von Salma Abdalla

Die Wienerin Salma Abdalla bringt zwei Jahrzehnte internationale Branchenerfahrung mit. Als Gesellschafterin und Geschäftsführerin des Weltvertriebs Autlook Filmsales baute sie ein Wiener Start Up zu einem europaweit führenden Dokumentarfilm-Vertrieb auf. Autlook Filmsales wurde von Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, KGP Filmproduktion und Navigator Film gegründet.

Produktionen aus ihrem Portfolio wurden regelmäßig auf A-Festivals ausgewählt und etwa in Berlin, Sundance und Cannes ausgezeichnet. Aus Österreich vertrat sie unter anderem den Kinodokumentarfilm Favoriten von Ruth Beckermann.

Sie ist Mitglied der Academy of Motion Pictures Executive Branch und damit stimmberechtigt bei den Oscars. Zahlreiche internationale Festivals holten sie in Auswahlkommissionen. Seit 2024 leitet sie im Österreichischen Filminstitut den Bereich Kommunikation und International Relations . Davor war sie dort vier Jahre Mitglied des Aufsichtsrats. Zudem ist Salma Abdalla Mitglied der European Film Academy

Aufgaben und Rolle des Filmfonds Wien

Der Filmfonds Wien unterstützt Kino-, TV- und Streamingproduktionen, fördert neue Stoffentwicklungen und stärkt die internationale Sichtbarkeit des Wiener Films. Als Schnittstelle zwischen Kreativen, Produzenten, Verleihern und internationalen Institutionen trägt er wesentlich zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt bei. Mit der Bestellung von Salma Abdalla soll dieser Weg gezielt fortgesetzt und die Rolle Wiens als dynamischer Filmstandort weiter ausgebaut werden.