Ö1 Talentestipendium 2025 geht an Ruth Größwang von der Kunstuniversität Linz

Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) BIS DIENSTAG, 9. DEZEMBER 2025, 20.30 UHR BEACHTEN

Siegerin des Ö1 Talentestipendiums für bildende Kunst 2025 ist Ruth Größwang. Die Künstlerin studiert Experimentelle Gestaltung an der Kunstuniversität Linz. Das Ö1 Talentestipendium ist mit 10.000 Euro dotiert und wird mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins jährlich an ein Nachwuchstalent einer österreichischen Kunstuniversität vergeben. Der Ö1 Publikumspreis geht an Clemens Gächter vom Mozarteum Salzburg (Standort Innsbruck). Die Verleihung fand heute Abend (9.12.) in der Arena21 des MuseumsQuartier Wien (MQ) statt. In der Ovalhalle des MQ ist auch bis 17. Dezember die Ö1 Talentestipendium Ausstellung „Tender Matters“ bei freiem Eintritt zu sehen, die von Elisabeth Hajek und Astrid Peterle kuratiert wurde.

Die künstlerischen Arbeiten der 1996 in Ried im Innkreis geborenen Ruth Größwang erforschen psychologische, historische und ökologische Zusammenhänge, wobei sie organische Materialien verwendet. Mit einer Vorliebe für ortsspezifische Projekte und einer experimentellen Herangehensweise strebt sie danach, neue Perspektiven zu eröffnen und emotionale Reaktionen zu wecken. In der Begründung der Fachjury heißt es: „In Ruth Größwangs raumbezogenen Arbeiten, die sich oftmals auf die physische Substanz geschichtlich belasteter Architektur beziehen, überlagern sich Erinnerung, Körper und Material. Mit analytischer Aufmerksamkeit für historische, psychologische und ökologische Zusammenhänge nähert sie sich dem Verhältnis von Mensch und Umwelt, Schuld und Heilung. Dabei entstehen überraschende Verquickungen, in denen umweltbezogene und mediengeschichtliche Perspektiven ineinandergreifen. Etwa verknüpft sie in ‚Posidonia‘ den Blick auf ein marines Ökosystem mit der Ästhetik des analogen Films und schafft so eine sensible Verbindung zwischen der Klimaveränderung und dem kulturellen Vermächtnis des 20. Jahrhunderts. Die Jury zeichnet Ruth Größwang für eine künstlerische Praxis aus, die historische Reflexion, ökologische Sensibilität und formale Präzision zu einer eigenständigen, überzeugenden Bildsprache verwebt.“

Zwtl.: Ausstellung „Tender Matters“ der Nominierten zum Ö1 Talentestipendium 2025 im MuseumsQuartier Wien

Auch das Ö1 Publikum wählte heuer wieder einen Gewinner. Im Rahmen eines Online-Votings kürten die Ö1 Hörer:innen Clemens Gächter zu ihrem Favoriten. Der 2001 in Hohenems geborene Künstler setzt sich in seiner Malerei mit alten Textilien auseinander. Verschiedene Materialien, Farben und Techniken erzeugen raue, vielschichtige Oberflächen. Das Kombinieren scheinbar widersprüchlicher Elemente schafft Spannungen und fragile Gleichgewichte, die im Zentrum seines malerischen Interesses stehen. Gächter erhält die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme am „Artist Statement“ im Rahmen der Parallel Vienna 2026.

Werke der beiden Preisträger:innen sowie der weiters nominierten Kunstschaffenden Jana Ehls (Kunstuniversität Linz), Luise Lutz und Michel Strümpf (Universität für angewandte Kunst Wien) und Anton Tkachuk (Kunstuniversität Graz) sind von 10. bis 17. Dezember unter dem Titel „Tender Matters – Ö1 Talentestipendium Ausstellung“ in der Ovalhalle des MuseumsQuartier Wien zu sehen. Die Grundidee des Ö1 Talentestipendiums, einer Initiative für Studierende der österreichischen Kunstuniversitäten, basiert auf der Überlegung von Nachhaltigkeit. Diese Förderung soll der Stipendiatin/dem Stipendiaten ermöglichen, sich ein Jahr lang ausschließlich ihrer/seiner künstlerischen Arbeit widmen zu können. Bewerbungen gingen von den fünf österreichischen Kunstuniversitäten in Wien, Linz, Graz und Salzburg (Akademie der bildenden Künste Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstuniversität Linz, Kunstuniversität Graz sowie Universität Mozarteum Salzburg) ein. Das Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst ist ein Kunstförderprojekt mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Details zum Ö1 Talentestipendium sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/talenteboerse.