„WELTjournal / WELTjournal +“: „Überreichtum – Millionäre fordern Reichensteuer“ und „Großkonzerne – Milliardengewinne, null Steuern“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dokumentation „Überreichtum – Millionäre fordern Reichensteuer“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr der Film „Großkonzerne – Milliardengewinne, null Steuern“:

WELTjournal: „Überreichtum – Millionäre fordern Reichensteuer“

Um gigantische 700 Milliarden Dollar sind die zehn reichsten Milliardäre im vergangenen Jahr reicher geworden. Das Vermögen des reichsten Menschen der Welt beträgt mittlerweile 450 Milliarden Dollar, das ist mehr als das gesamte Verteidigungsbudget der EU. Immer mehr Multimillionäre und Milliardäre fordern selbst, ihre immensen Vermögen zu besteuern. „WELTjournal“-Chefin Christa Hofmann hat sich die enorme Vermögenskonzentration in den Händen der Ultra-Reichen genauer angesehen. Und sie hat fünf Multimillionäre getroffen, die sich seit Jahren für die Besteuerung von Überreichtum wie dem ihren einsetzen. Eine Vermögenssteuer für sie, die Reichsten, wäre nicht nur fair, argumentieren sie, sondern würde ermöglichen, die extreme Ungleichheit in der Gesellschaft zu verringern und öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und den Ausbau der Infrastruktur zu finanzieren. Gestaltung: Christa Hofmann

WELTjournal +: „Großkonzerne – Milliardengewinne, null Steuern“

In den vergangenen 40 Jahren haben multinationale Konzerne die Weltwirtschaft grundlegend verändert: Sie sind immens reich geworden und erwirtschaften jährlich mehr als drei Billionen US-Dollar Gewinn, dennoch zahlen sie kaum Steuern. Staaten und Regierungen scheinen angesichts der Steuervermeidung der Großkonzerne machtlos zu sein. Gleichzeitig fehlen ihnen die vorenthaltenen Steuer-Milliarden im Gesundheits- und Pensionssystem, bei Bildung und Infrastruktur. „WELTjournal +“ zeigt, mit welchen Tricks multinationale Konzerne arbeiten, um so gut wie keine Steuern zu zahlen. Und wie sich internationale Experten, Spitzen-Ökonominnen und Nobelpreisträger zusammengeschlossen haben, um den mächtigen Akteuren der Weltwirtschaft in Sachen Steuergerechtigkeit den Kampf anzusagen. Gestaltung: Hege Dehli, Xavier Harel