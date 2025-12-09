AK Stichproben-Preismonitor: Wenn Handwerker:innen läuten, wird‘s teuer!

Wien (OTS) -

Fällt die Tür ins Schloss oder tropft die Therme, dann wird‘s schnell richtig teuer – vor allem, wenn Handwerker:innen außerhalb der Geschäftszeiten kommen. Achtung, Anfahrt und Helfer:innen können extra kosten. Das zeigt ein aktueller AK Stichproben-Preismonitor bei 88 Handwerker:innen und Notdiensten in Wien. AK Tipp: Nicht automatisch die erstgereihte – oft sehr günstige – Firma aus der Suchmaschine wählen!

Das können Handwerker:innen & Notdienste in Wien kosten – einige Beispiele

Handwerker:innen – Mindestpreise – Maximalpreise

Aufsperrdienst aus dem eigenen Bezirk

zugefallene Türe/Geschäftszeiten – 60,00 Ꞓ – 198,00 Ꞓ

zugefallene Türe/Sonn-, Feiertag (22.00 Uhr) - 120,00 Ꞓ - 220,00 Ꞓ

Aufsperrdienst aus angrenzenden Bezirken

zugefallene Türe/Geschäftszeiten – 94,80 Ꞓ – 240,00 Ꞓ

zugefallene Türe/Sonn- und Feiertag (22.00 Uhr) – 120,00 Ꞓ – 220,00 Ꞓ

Elektriker an Werktagen zu Geschäftszeiten

Stundensatz Facharbeiter – 92,57 Ꞓ - 158,00 Ꞓ

Anfahrtskosten eigener Bezirk - 0,00 Ꞓ – 118,80 Ꞓ

Anfahrtskosten angrenzende Bezirke – 50,56 Ꞓ - 120,00 Ꞓ

Thermen Werkskundendienste an Werktagen zu Betriebszeiten

Stundensatz Techniker – 120,00 Ꞓ – 204,00 Ꞓ

Anfahrtskosten eigener & angrenzende Bezirke – 90,00 Ꞓ – 182,00 Ꞓ

Thermen Werkskundendienste an Sonn- und Feiertagen (Notdienst)

Stundensatz Techniker – 240,00 Ꞓ – 522,00 Ꞓ

Anfahrtskosten eigener & angrenzende Bezirke – 180,00 Ꞓ – 417,60 Ꞓ

Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr teils stark gestiegen, vor allem bei den Maler:innen. Die Facharbeiter:innen-Stunde verteuerte sich im Schnitt um rund neun Prozent.

Das sollten Sie wissen, wenn Sie Handwerker:innen rufen!

+ Vorsicht bei Wegkosten: Bei Wegzeit ist gleich Arbeitszeit wird der Stundensatz verrechnet. Wählen Sie eher einen Handwerker in Ihrer Nähe aus und vergleichen Sie die Preise.

+ Achtung bei Notdiensten: Erstgereihte Firmen bei Suchmaschinen sind nicht immer die besten, vor allem bei verdächtig günstigen Preisen. Notieren Sie idealerweise schon im Voraus Kontaktdaten vertrauenswürdiger Handwerker:innen.

+ Kosten klären: Fragen Sie gleich am Telefon nach dem Maximalpreis. Für einen Kostenvoranschlag gilt: Dafür müssen Sie nur bezahlen, wenn Sie vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen wurden.

Zum Preismonitor: Die AK hat die Handwerkerpreise in Wien zwischen 15. Juli und 17. November 2025 erhoben: je 15 Elektriker:innen, Glaser:innen, Maler:innen und Aufsperrdienste, 20 Gas-Wasser-Installateur:innen und acht Thermen-Werkskundendienste.

SERVICE: Den Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/handwerkerkosten