„Ein Fest fürs Fernsehen – Vera Russwurm präsentiert Highlights aus 70 Jahren TV“ am 12. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mit Glanz, Emotionen und großartigen Erinnerungen – das Fernsehen feiert 70 Jahre und lädt zu einem unterhaltsamen Abend aus dem Wiener Metropol voller Höhepunkte und großer Momente aus sieben Jahrzehnten Fernsehgeschichte: „Vera Russwurm präsentiert Highlights aus 70 Jahren TV“ und feiert am Freitag, dem 12. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Ein Fest fürs Fernsehen“ mit u. a. Klaus Eberhartinger, Marika Lichter, Max Müller, Alfons Haider, Max Schmiedl und Rudolf Nagiller. Auf der liebevollen Zeitreise begegnen einander Legenden, Publikumslieblinge und Stars von heute – eine große Hommage an das Medium, das Generationen bewegt hat.

Kabarett-Klassiker, Kultserien, Skandale und Sternstunden – alles, was Fernsehen unvergesslich gemacht hat, findet an diesem Abend seinen Platz: Von Otto Schenk bis Rudi Carrell, von Peter Alexander bis Ossy Kolmann, von „Kottan ermittelt“ über „Club 2“ und „Kommissar Rex“ bis „Kaisermühlen Blues“ – in stimmungsvollen Rückblicken und Live-Auftritten erlebt das Publikum bemerkenswerte Momente aus 70 Jahren TV-Geschichte. Ob „Wünsch dir was“, „Taxi Orange“, „Dalli Dalli“ oder der Song Contest – das Fernsehmosaik zeigt, wie vielfältig und faszinierend die TV-Unterhaltung ist und war.

Vera Russwurm, die in ihrer außergewöhnlichen Karriere 45 Jahre des österreichischen Fernsehgeschehens aktiv mitgestaltet hat, erinnert sich an besondere TV-Momente ebenso wie an unvergessliche Kolleginnen und Kollegen.

Musikalische Glanzpunkte setzen u. a. EAV-Frontman Klaus Eberhartinger, Taxi-Orange-Sieger Max Schmiedl, Alfons Haider und „Rosenheim-Cops“-Star Max Müller. Marika Lichter und Toni Polster blicken auf besondere „Dancing Stars“-Momente. Auch Opus-Mastermind Ewald Pfleger, der ebenfalls heuer seinen 70er feiert, wird anlässlich dieses „Doppel-Jubiläums“ gemeinsam mit den Schick-Sisters seinen Welthit „Live is Life“ auf der Bühne zum Besten geben.