Wien Holding startet Bau des neuen Internationalen Fernbus-Terminals am Handelskai

Wien (OTS) -

Weiterer Meilenstein für eine nachhaltige Mobilität: Der moderne Terminal wird gemeinsam mit starken Partnerunternehmen zum neuen Drehkreuz für internationalen Reiseverkehr und stärkt Wien als zukunftsorientierten Wirtschaftsstandort.

Mit dem Start der Bauarbeiten im Dezember beginnt die Umsetzung eines Zukunftsprojekts, das die Verkehrsinfrastruktur der Stadt langfristig stärkt und Wien als internationalen Mobilitätsknotenpunkt festigt. Der Terminal wird in der Struktur der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH - einem Unternehmen der Wien Holding - realisiert. Der Spatenstich erfolgte am 9.12.2025 im Beisein von Barbara Novak (Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales), Alexander Nikolai (Bezirksvorsteher Wien-Leopoldstadt), Markus Ornig (Wirtschaftssprecher NEOS) sowie Oliver Stribl (Geschäftsführer Wien Holding).

„Der neue Fernbus-Terminal ist ein wichtiger Schritt für einen modernen und leistungsfähigen Mobilitätsstandort Wien. Wir investieren hier verantwortungsvoll und mit Weitblick in eine Infrastruktur, die internationalen Reiseverkehr komfortabler macht, die Bezirke entlastet und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt langfristig stärkt. Dieses Projekt zeigt auch, wie wir gemeinsam mit starken Partnern Impulse für nachhaltige Stadtentwicklung und attraktive öffentliche Räume setzen. Wir schaffen Lösungen, die einen dauerhaften Wert für die Menschen und den Standort Wien bringen", betonte Barbara Novak (SPÖ), Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, bei dem gemeinsam mit den Projektpartnern erfolgten Spatenstich für das Infrastrukturbauwerk.

„Wie der Flughafen Wien ist auch der Fernbusterminal essenziell für den Tourismusstandort und die Wirtschaft. Mit dem heutigen Spatenstich legen wir den Grundstein für ein Fernbusterminal, der einer Metropole wie Wien würdig ist", bekräftigt Markus Ornig, Abgeordneter zum Wiener Gemeinderat und Landtag (NEOS) und Sprecher für Finanzen, Märkte und Wirtschaft.

Umsichtige Planung und wertvolle Erfahrung mit Großprojekten

Das Projekt wird in einem mehrstufigen Genehmigungsverfahren umgesetzt und folgt einer langfristig angelegten Entwicklungsstrategie, wie es für Infrastrukturprojekte dieser Größenordnung üblich ist.

Die Realisierung des Gesamtprojektes wird stufenweise erfolgen: Zunächst entsteht der neue Fernbus-Terminal mit einem Hotel sowie einem Steg über den Handelskai und die Gleise der ÖBB, welcher den Terminal mit dem rechten Donauufer verbindet. In einer 2. Realisierungsstufe wird in Abhängigkeit stabiler immobilienwirtschaftlicher Rahmenbedingungen das im Ergebnis des Realisierungswettbewerbes und der vorliegenden Widmung vorgesehene Hochhaus umgesetzt. Die Wien Holding bringt dabei durch die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH ihre umfassende Erfahrung in der Entwicklung und im Bau großer Infrastrukturprojekte ein. Diese Kompetenz hat sie unter anderem bereits bei der benachbarten Sport Arena Wien unter Beweis gestellt.

Starke Partner für Bau und Betrieb der Verkehrsdrehscheibe und des Hotels

Mit dem Baustart sind alle für das Projekt wichtigen Partner fixiert. Den Betrieb des Terminals übernimmt ein erfahrenes Konsortium der Unternehmensgruppe Blaguss/Gschwindl/Dr. Richard, die BGR Busterminal GmbH. Blaguss, Gschwindl und Dr. Richard bündeln als Betreibergemeinschaft ihre umfassende Kompetenz im österreichischen Busverkehr. Mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Service und technischer Innovation setzen die drei Unternehmen gemeinsam die Maßstäbe für den effizienten und kundenorientierten Betrieb des neuen Fernbus-Terminals.

Als Sieger des europaweiten Konzessionsverfahrens verantwortet die BGR Busterminal GmbH den professionellen Terminalbetrieb und bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung im nationalen und internationalen Linienverkehr sowie modernste Busflotten und hohe technische Standards ein. Der Terminal wird an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet sein und Passagier*innen ein komfortables, sicheres und zeitgemäßes Reiseerlebnis bieten: 30 überdachte Haltestellen, großzügige Wartezonen mit kostenfreiem WLAN, Ticket- und Informationsschalter, digitale Leitsysteme sowie ein vielfältiges Gastronomie- und Shop-Angebot schaffen optimale Rahmenbedingungen. Barrierefreie Sanitäreinrichtungen, Schließfächer, ein Wickel- und Stillraum sowie Ruheräume für Buslenker*innen ergänzen das Serviceangebot. Das strukturierte Verkehrs- und Sicherheitskonzept sorgt zudem für geordnete Passagierströme und klare Wegeführungen zwischen Wartezonen und Haltestellen.

Im zweigeschoßigen Betriebsgebäude entlang des Handelskai entstehen darüber hinaus Räumlichkeiten für polizeiliche und behördliche Dienste, um Sicherheit und Einsatzfähigkeit direkt vor Ort zu gewährleisten. So garantiert die BGR einen reibungslosen, effizienten und komfortorientierten Betriebsablauf für alle Reisenden.

Ebenfalls fixiert ist die Kooperation zum Betrieb des Hotels: Betrieben von der Odyssey Hotel Group entsteht unter der Marke Radisson RED ein modernes Lifestyle-Hotel mit 220 Zimmern, umgesetzt in langfristiger Partnerschaft mit der Radisson Hotel Group. Das Haus wird mit Restaurant, Bar und offenen Begegnungszonen ein lebendiger Treffpunkt für Reisende, Veranstaltungsbesucher*innen und die Anrainer*innen.

Die Odyssey Hotel Group zählt zu den wachstumsstarken Hotelbetreibern Europas und verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung internationaler Markenhotels. Das Unternehmen managt derzeit 25 Hotels mit mehr als 3.800 Zimmern in Belgien, Finnland, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Spanien und baut sein Portfolio kontinuierlich aus.

Gemeinsam mit der Stadt Wien leisten sämtliche Projektpartner einen großen Beitrag zu einem modernen, nachhaltig gestalteten Ankunftserlebnis, das die Mobilitätsstrategie der Stadt optimal ergänzt. Das Projekt entsteht zwischen Stadion Center und Handelskai, mit direkter U2-Anbindung und nur wenige Gehminuten von der Donau entfernt – ein Netzknoten mit Aufenthaltsqualität, der die Dynamik des Standortes Wien signalisiert.

Finanzielle Stabilität und klare Verantwortung in der Projektsteuerung

Das Projekt „zentraler Fernbus-Terminal Wien“ wurde im Jahr 2019 vom Wiener Gemeinderat beschlossen, um bestehende und mit Nachteilen behaftete Standorte durch eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur für den internationalen Busverkehr zu ersetzen.

Nach der notwendig gewordenen Auflösung des Vertragsverhältnisses mit den ehemaligen Investoren im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs wird die Umsetzung nun durch die auf Immobilienentwicklung und Projektrealisierung spezialisierte WSE Wiener Standortentwicklung - einem Unternehmen der Wien Holding - erfolgen.

Verwertung des Hochhaus-Bauplatzes erst bei besserer Marktsituation

Als Konsequenz aus der anhaltend schwierigen Marktsituation bei Büroimmobilien wird das Gesamtprojekt in einem ersten Schritt ohne das im Gesamtprojekt enthaltene Hochhaus im Süden des Projektareals in Angriff genommen. Eine spätere Realisierung ist weiterhin möglich und geplant. Der Standort Handelskai ist selbstverständlich auch bei modularer Realisierung des Gesamtprojekts verkehrstechnisch ideal und bietet alle notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen.

Die Vienna Terminal & Hospitality Development GmbH (VTH) wird als Tochterunternehmen der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH die Errichtung des Bus-Terminals und des Hotels verantworten. Der Kapitalbedarf bis zur Inbetriebnahme im Jahr 2029 liegt bei rund 158 Millionen Euro. Die Stadt Wien stellt für die Sicherstellung einer eigenwirtschaftlichen Umsetzung im Rahmen der Beteiligungsstruktur der Wien Holding temporäre Eigenmittel in der Höhe von 45 Millionen Euro als Zwischenfinanzierung zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellten temporären Eigenmittel sollen im Laufe der gesamthaften, stufenweisen Projektrealisierung wieder an die Stadt Wien zurückgeführt werden.

Modern, offen, grün – Ein nachhaltiger Terminal, der Wohngebiete entlastet und Menschen verbindet

Der von Burtscher-Durig ZT GmbH entworfene Terminal vereint architektonische Qualität mit funktionaler Effizienz und nachhaltiger Stadtgestaltung. 30 überdachte Busbuchten, barrierefreie Wegeführung, digitale Orientierungssysteme und ein lichtdurchlässiges, begrüntes Dach schaffen eine helle, offene Atmosphäre für Reisende.

Die direkte Anbindung an die A23 über die Anschlussstelle „Handelskai“ entlastet die umliegenden Straßen und verbessert die Verkehrssituation im Umfeld deutlich. Neue Rad- und Fußwege auf einer modernen Brücke über den Handelskai ermöglichen attraktive Verbindungen zum Donauufer. Begrünte Aufenthaltszonen, E-Ladeinfrastruktur für Fernbusse und innovatives Regenwassermanagement verbinden Mobilität, Umwelt und Stadtentwicklung auf nachhaltige Weise.

Über die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH

Die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH ist die zentrale Ansprechstelle für bedeutende Stadtentwicklungsprojekte in Wien. Als Tochterunternehmen der Wien Holding und somit der Stadt Wien entwickelt sie ganzheitliche Konzepte und sorgt für deren nachhaltige Umsetzung. Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung neuer Standorte und Stadtteile, den Bau von Infrastruktureinrichtungen, Wohnraum, Sport- und Kulturstätten sowie die Verwaltung von Immobilien wie Bürogebäuden, Museen, dem Wiener Messezentrum und dem Großmarkt Wien. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf umwelt- und klimafreundlichen sowie energieeffizienten Technologien, um einen nachhaltigen Mehrwert für die Bevölkerung und die Wirtschaft Wiens zu schaffen.

Über die Vienna Terminal & Hospitality Development GmbH (VTH)

Die Vienna Terminal & Hospitality Development GmbH (VTH) ist ein Unternehmen im Verbund der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH und verantwortet die Errichtung des neuen internationalen Fernbus-Terminals am Handelskai sowie des angeschlossenen Hotels. Als zentrale Projektgesellschaft bündelt die VTH die bauliche und wirtschaftliche Umsetzung eines der bedeutendsten Mobilitäts- und Infrastrukturvorhaben Wiens und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung des Standorts zu einer leistungsfähigen europäischen Verkehrsdrehscheibe bei.

Renderings:

Renderings sind unter folgendem Link abrufbar: https://nextcloud.wienholding.at/index.php/s/PGdCn6LdbFpEX9t

© 2025 ZOOMVP, Burtscher Durig ZT GmbH