Aviso: PK „Start der Geräte-Retter-Prämie - Reparieren statt Wegwerfen“ mit BM Totschnig & Bundesspartenobmann Gewerbe und Handwerk Denk

Wien (OTS) - 

Mit der neuen Geräte-Retter-Prämie setzt das Umweltministerium ab Dezember einen gezielten und budgeteffizienten Impuls für mehr Reparaturen im Haushalt. Konsumentinnen und Konsumenten können damit Elektro- und Elektronikgeräte kostengünstig instand setzen lassen.

Umweltminister Norbert Totschnig und der Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ, Manfred Denk, geben in einer Pressekonferenz die Details zur Prämie bekannt.

Wann: Mittwoch, 10.12.2025 um 10:00 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Dienstagabend unter presse@bmluk.gv.at und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: presse@bmluk.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

