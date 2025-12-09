  • 09.12.2025, 10:46:03
  • /
  • OTS0069

EY-Studie: Restrukturierungsdruck in Österreich nimmt stärker zu als im europäischen Durchschnitt

Wien (OTS) - 

Die Restrukturierungsaktivität in Österreich steigt spürbar und über dem europäischen Trend. Das zeigt die aktuelle EY-Parthenon European Restructuring Pulse Survey, für die knapp 200 „Workout Bankers“, also Restrukturierungs- und Sanierungs-Expert:innen in Banken, aus über 30 Ländern befragt wurden – darunter 15 aus Österreich. Während europaweit rund 52 Prozent der Befragten im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Restrukturierungsfälle meldeten, liegt dieser Wert in Österreich nahezu gleich auf. Für das zweite Halbjahr rechnen europaweit 59 Prozent mit weiteren Zuwächsen – in Österreich erwarten dies über drei Viertel (80 %) der befragten Banken.

Damit wird deutlich: Österreich steht unter überdurchschnittlichem Restrukturierungsdruck und spürt die wirtschaftlichen Belastungen früher und stärker als viele andere europäische Märkte. Gleichzeitig verschiebt sich der erwartete Höhepunkt der Restrukturierungswelle in ganz Europa weiter nach hinten. Mehr als vier Fünftel der europäischen Befragten gehen davon aus, dass der Peak erst 2026 oder später erreicht wird. Die österreichischen Befragten sehen eine frühere Entwicklung: 60 Prozent erwarten den Höhepunkt bereits im zweiten Halbjahr 2025.

„Die Ergebnisse zeigen sehr klar, dass sich der Restrukturierungsdruck zeitlich verschiebt, aber keinesfalls abnimmt“, sagt Ben Trask, Partner bei EY-Parthenon Österreich. „Für österreichische Unternehmen bedeutet das, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Finanzierung und operative Prozesse kritisch zu prüfen – bevor sich der Spielraum spürbar verengt.“

Die vollständigen Studienunterlagen stehen hier zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

EY Österreich
Bettina Loidhold
Telefon: +43 664 60003 4251
E-Mail: bettina.loidhold@at.ey.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EYO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright