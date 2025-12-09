EY-Studie: Restrukturierungsdruck in Österreich nimmt stärker zu als im europäischen Durchschnitt

Wien (OTS) -

Die Restrukturierungsaktivität in Österreich steigt spürbar und über dem europäischen Trend. Das zeigt die aktuelle EY-Parthenon European Restructuring Pulse Survey, für die knapp 200 „Workout Bankers“, also Restrukturierungs- und Sanierungs-Expert:innen in Banken, aus über 30 Ländern befragt wurden – darunter 15 aus Österreich. Während europaweit rund 52 Prozent der Befragten im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Restrukturierungsfälle meldeten, liegt dieser Wert in Österreich nahezu gleich auf. Für das zweite Halbjahr rechnen europaweit 59 Prozent mit weiteren Zuwächsen – in Österreich erwarten dies über drei Viertel (80 %) der befragten Banken.

Damit wird deutlich: Österreich steht unter überdurchschnittlichem Restrukturierungsdruck und spürt die wirtschaftlichen Belastungen früher und stärker als viele andere europäische Märkte. Gleichzeitig verschiebt sich der erwartete Höhepunkt der Restrukturierungswelle in ganz Europa weiter nach hinten. Mehr als vier Fünftel der europäischen Befragten gehen davon aus, dass der Peak erst 2026 oder später erreicht wird. Die österreichischen Befragten sehen eine frühere Entwicklung: 60 Prozent erwarten den Höhepunkt bereits im zweiten Halbjahr 2025.

„Die Ergebnisse zeigen sehr klar, dass sich der Restrukturierungsdruck zeitlich verschiebt, aber keinesfalls abnimmt“, sagt Ben Trask, Partner bei EY-Parthenon Österreich. „Für österreichische Unternehmen bedeutet das, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Finanzierung und operative Prozesse kritisch zu prüfen – bevor sich der Spielraum spürbar verengt.“



Die vollständigen Studienunterlagen stehen hier zur Verfügung.