Teilzahlung pusht das Weihnachtsgeschäft

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft greifen viele Österreicherinnen und Österreicher verstärkt zur Teilzahlung – und das bringt dem heimischen Einzelhandel ein spürbares Umsatzplus. Laut einer Befragung im Auftrag von Santander sagen 93 Prozent der Handelspartner, dass die Ratenzahlung zusätzliches Geschäft bringt. Insgesamt arbeitet die Bank mit mehr als 1.200 Handelsunternehmen zusammen. Darunter sind große Marken wie MediaMarkt, XXXLutz, Obi oder Intersport. Das Finanzinstitut ist in diesem Segment mit Abstand Marktführer in Österreich.

Durchschnittlicher Einkaufswert zwischen 1.000 und 4.000 Euro

Besonders gefragt ist die Teilzahlung bei größeren Anschaffungen, die gerade in der Weihnachtszeit gerne gemacht werden. Die Einkaufsbeträge, die per Ratenzahlung beglichen werden, hängen dabei stark vom Produkt ab: Elektronik und Haushaltsgeräte liegen im Schnitt bei rund 1.000 Euro, bei Wohnungseinrichtung geben Kundinnen und Kunden etwa 4.000 Euro aus und im Sportartikelbereich rund 3.000 Euro, zum Beispiel für E-Bikes.

„Teilzahlung schafft Kaufkraft“

„Gerade jetzt im umsatzstarken Weihnachtsgeschäft merken wir, wie wichtig flexible Zahlungsoptionen sind. Teilzahlung schafft Kaufkraft – und das hilft dem Handel in einer herausfordernden Zeit enorm“, sagt Michael Schwaiger, CCO von Santander Österreich, der für den gesamten Vertrieb in Österreich verantwortlich ist. „Dazu kommt, dass Konsumentinnen und Konsumenten durch die Teilzahlungsmöglichkeit eher zu hochwertigeren Produkten greifen.“

Hohe Zufriedenheit im Handel

Die Zufriedenheit der Händler mit Santander ist hoch: Neun von zehn würden die Bank als Finanzierungspartner weiterempfehlen. Viele loben die einfache Abwicklung der Teilzahlung – für Kundschaft und das Verkaufspersonal.

Die Befragung wurde im September 2025 unter 400 österreichischen Handelspartnern vom Marktforschungsinstitut Telemark Marketing durchgeführt.

Pressefotos: CCO Michael Schwaiger

Über Santander

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, Debitkarten, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit rund 3.200 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Santander beschäftigt in Österreich über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center. Per Ende Juni 2025 betreut die Bank 389.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Santander in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander mit Sitz in Spanien. Die Finanzgruppe ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der größten Banken weltweit. Die Aktivitäten der Gruppe sind in fünf globale Geschäftsbereiche zusammengefasst: Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management & Insurance und Payments (PagoNxt, Karten). Per Ende Juni 2025 betreibt die Gruppe 7.700 Filialen, beschäftigt über 204.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 176 Millionen Kundinnen und Kunden.