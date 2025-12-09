Festveranstaltung zu 20 Jahren THARA: Biš brš ketane pe butjake droma

Wien (OTS) -

Das Arbeitsmarktprojekt für Rom*nja und Sinti*zze der Volkshilfe Österreich feiert Geburtstag. Seit zwei Jahrzehnten setzt sich THARA für die Anliegen von Rom*nja und Sinti*zze ein. Das wird mit einem bunten Programm am 15. Dezember gefeiert. „ Seit 20 Jahren darf ich Menschen aus der Rom*nja- und Sinti*zze-Community auf ihrem Weg zu fairen Chancen am Arbeitsmarkt begleiten – und jede einzelne Geschichte hat mich geprägt “, so THARA-Projektleiterin Usnija Buligovic.



Im Rahmen der Festveranstaltung sollen die Erfahrungen aus 20 Jahren Zusammenarbeit geteilt und die Erfolge der Initiative THARA zelebriert werden. Im Zentrum stehen dabei Rom*nja und Sinti*zze selbst, die an diesem Abend Ideen austauschen, Feedback geben und ihre Erfahrungen teilen können.

Thematisch geht es auch um Herausforderungen und Hürden für Rom*nja und Sinti*zze am Arbeitsmarkt und darum, was es braucht, diese Hürden zu überwinden. Was können Beratungsstellen wie THARA tun, um Unterstützungsangebote auszubauen, anzupassen oder zu verbessern. „ Auch wenn wir viel erreicht haben, erlebe ich täglich, wie sehr Diskriminierung und strukturelle Hürden das Leben vieler beeinflussen “, berichtet Buligovic. „Gerade deshalb möchte ich auch in Zukunft gemeinsam mit unseren Klient*innen und Partner*innen weiter für echte Chancengleichheit arbeiten.“

Ein kulturelles und kulinarisches Rahmenprogramm wartet am 15. Dezember ebenso. 20 kunstvoll gestaltete Plakate zeigen die bewegte Geschichte von THARA. Die Schauspielerin Simonia Selimović und Protagonist*innen des Kulturvereins Salaš performen und natürlich dürfen die Klänge der Romamusik nicht fehlen. „Die 20 Jahre THARA bedeuten für mich eine Reise, die mit einer kleinen Idee und viel Engagement begonnen hat und heute zu einem starken, anerkannten Projekt gewachsen ist, das unzählige Menschen bei ihrer Arbeitssuche unterstützt und das Rom*nja- und Sinti*zze sichtbar macht“, sagt Buligovic.

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, ergänzt abschließend: „ Seit 20 Jahren arbeiten wir dank THARA mit und für Rom*nja und Sinti*zze und bekämpfen Antiromaismus in Österreich. Höchste Zeit auch einmal auf die großartige Arbeit unserer Kolleg*innen zu blicken. “

Festveranstaltung 20 Jahre THARA – Biš brš ketane pe butjake droma

Datum: 15.12.2025, 17:00 Uhr - 15.12.2025, 20:00 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: ega: frauen im zentrum

Windmühlgasse 26

1060 Wien

Österreich

URL: https://www.volkshilfe.at/roma-sinti/