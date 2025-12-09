Neue Noten im vertrauten Klang

Lunz am See (OTS) -

Clemens Groß ist neuer Küchenchef in unserem Haus und gibt nun gemeinsam mit Christian Metzger, Gastgeber und Chefkoch, den Ton in der Küche an – mit Klarheit und feinem Gespür für das Echte. Beide verbindet die Liebe zu ehrlichem Handwerk, die Freude an guten Produkten – und der Wille, aus dem Einfachen etwas Besonderes zu machen.

Küchenchef

Clemens bringt Erfahrung aus Häusern wie TRIAD, Ikarus – Hangar 7, Döllerer und dem Wiener [aend] mit, wo er sich vom Chef de Partie in einem Umfeld, das Exzellenz zur Selbstverständlichkeit macht, bis zum Sous Chef entwickelte. Er ist einer, der Verantwortung übernimmt, das Detail liebt – und draußen in der Natur seine zweite Leidenschaft lebt: die Jagd. Das kann man auf unseren Tellern auch schmecken. Seine früheren Kollegen und Kolleginnen beschreiben ihn als fokussiert, freundlich, respektvoll – und wahrscheinlich den Allerbesten. Wie gut, dass er zu uns gekommen ist, um zu bleiben.

Ein Team mit Haltung



In der Küche des Refugiums ist vieles Handwerk – und alles Haltung.

Mit Clemens Groß und Christian Metzger stehen nun zwei in der Pflicht, die dieselbe Sprache sprechen: echt, respektvoll und mit Gespür für das Wesentliche. „Wir durften Clemens in den letzten Monaten kennenlernen – als Mensch, als Koch und als jemand, der wunderbar zu uns passt. Jetzt fügt sich alles so, wie es wohl sein muss und soll. Der Zufall kennt eben Wege, da kommt die Absicht nicht hin,“ weiß Fanny Metzger.





Die Gastgeber



Fanny & Christian Metzger machen aus dem Refugium Lunz ein Zuhause. Und dort findet ihr jetzt eine Küche, die klingt wie bisher – nur mit neuen Noten.



Das Haus



Das Refugium Lunz ist nicht nur ein Ort für Feinschmecker, sondern für all jene, die das Besondere suchen. Es ist der Ort, an dem kulinarische Sehnsüchte erfüllt werden und sich Momente der Begegnung auf ganz natürliche Weise ergeben.

23 Zimmer für Müde und Muntere. Alle, die gerne essen und trinken. Die gerne Schönes sehen und Abenteuer suchen. Oder Ruhe. Oder irgendwas dazwischen. Bist willkommen.