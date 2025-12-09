10 Millionen Weihnachtsgeschenke werden verpackt: Hochsaison im Wiener Papier- und Schreibwarenfachhandel

Wien (OTS) -

Heuer werden in Wien laut einer Befragung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien mehr als 10 Millionen Geschenke verschenkt - und damit auch Millionen Meter Geschenkpapier, Bänder und Schleifen für die Verpackung über die Ladentische gehen. Für Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, steht fest: „Der erste Eindruck beim Geschenk zählt mit. Es beginnt nicht erst beim Inhalt, sondern bereits bei der Verpackung.“ Weihnachten ist das Fest der Emotionen, viele Menschen legen Wert auf den Moment, in dem ein Geschenk überreicht wird, ergänzt sie: „Eine schön gestaltete Verpackung sorgt für den Wow-Effekt, steigert die Vorfreude und macht das Schenken zu einem gemeinsamen Erlebnis.“

Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts

Für den spezialisierten Papier- und Schreibwarenfachhandel ist das Weihnachtsgeschäft von zentraler Bedeutung: In den Wochen vor Weihnachten werden bis zu 30 Prozent des Jahresumsatzes erzielt. „Die zwei großen Umsatzspitzen des Jahres sind Schulstart und Weihnachten - beide sind in etwa gleich wichtig, aber mit sehr unterschiedlichen Produktgruppen“, erklärt Gumprecht. In der Adventzeit erleben neben dem Geschenkpapier auch Produkte wie Grußkarten, Kalender und hochwertige Schreibwaren eine starke Nachfrage.

Viele Fachgeschäfte bieten zudem Einpackservices und Beratung, wie Geschenke besonders stilvoll und ressourcenschonend gestaltet werden können. „Der Verpackungsservice hat Tradition in den Wiener Papierfachhandlungen und wird von vielen Kunden dankend angenommen“, so Gumprecht.

Für die Verpackung der Weihnachtsgeschenke wird oft etwas Besonderes gesucht – und da ist die Beratung viel wert: „In der Adventzeit merken wir im Papierfachhandel deutlich, dass viele Wiener Geschenk und Verpackung gleich gemeinsam besorgen. Immer dann, wenn in den Einkaufsstraßen viel los ist, steigt auch bei uns die Frequenz spürbar an.“

Was im Fachhandel gefragt ist: Natürlich, hochwertig und nachhaltig

Die Fachhändler berichten, dass die Kunden, die ins Geschäft kommen, Wert auf Qualität und das Besondere legen. Gefragt sind vor allem Verpackungen aus Recycling- oder Graspapier und Papier mit strukturierten Oberflächen. Ergänzt werden diese durch naturbelassene Bänder aus Jute oder Baumwolle. Premiumverpackungen mit Stoffeinlage, wiederverwendbare Geschenksackerl sowie -Boxen erweitern das Angebot. Auch Dekorationselemente Kordeln und Wachssiegel verleihen den Verpackungen eine individuelle Note. „Nachhaltige Materialien und natürliche Designs liegen hier klar im Trend“, erklärt Gumprecht.

Optisch dominiert der Trend zu natürlichen Farben und klassische Weihnachtsfarben wie Rot, Gold und Tannengrün. Viele Fachgeschäfte setzen auf abgestimmte Kollektionen mit passenden Papieren, Schleifen und Anhängern, etwa aus Holz. Das erleichtert nicht nur das Einpacken, sondern sorgt auch für ein harmonisches, stimmiges Gesamtbild.

Rund 20 spezialisierte Fachhändler in Wien

Der Fachhandel selbst ist seit Jahren mit einem Rückgang der Geschäfte konfrontiert: Vor 30 Jahren hat es nahezu bei jeder Schule ein Papiergeschäft gegeben, vor 10 Jahren waren es noch 234 Händler. Aktuell gibt es 160 Betriebe, die dem Berufszweig „Einzelhandel mit Papier-, Schreibwaren und Bürobedarf“ zugeordnet sind, wobei die Zahl der Spezialisten zurückgegangen ist und die Zahl der Filialisten gestiegen ist. Spezialisierte Fachhändler gibt es aber aktuell rund 20.

Der Obfrau ist wichtig, das Bewusstsein für den Einkauf im stationären Handel zu stärken: „Wer beim regionalen Spezialisten einkauft, entscheidet sich nicht nur für hohe Qualität und top Service, sondern unterstützt auch die heimische Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze, schont die Umwelt und hält die Kaufkraft in der Region.“

