Die Verfassung neu erzählt: MANZ veröffentlicht literarischen Kommentar zur Schönheit der österreichischen Bundesverfassung

Wien (OTS) -

Bundespräsident Alexander Van der Bellen beschrieb die österreichische Verfassung vor ein paar Jahren als „schön und elegant“. Mit der gleichen Feststellung nimmt der soeben beim MANZ Verlag erschienene literarische Kommentar seinen Ausgangspunkt. Das Werk „Die Schönheit und Eleganz der österreichischen Bundesverfassung“ bringt zwei Zugänge zusammen, die normalerweise getrennt nebeneinanderstehen – die verfassungsrechtliche Analyse und die literarische Interpretation – und bietet so einen gänzlich neuen Blick auf das normative Fundament der Republik Österreich.

Nach einer fundierten Einleitung durch den Herausgeber interpretieren 21 namhafte Schriftsteller:innen im Duett mit 21 renommierten Juristinnen und Juristen ausgewählte Bestimmungen der Bundesverfassung. Die einzelnen Bestimmungen werden dadurch in paarweisen Beiträgen sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch aus sprachlich-literarischer Perspektive beleuchtet. Das Buch behandelt grundlegende Prinzipien und Rechte, wie etwa die Rechtsstaatlichkeit, den Gleichheitssatz oder die Eigentumsfreiheit, und ermöglicht es, Themen des Verfassungsrechts abseits juristischer Dogmatik auch als gesellschaftliche und sprachliche Fragen zu lesen. Die Beiträge verbinden literarische Ausdruckskraft mit juristischer Präzision und schaffen dabei Raum für Fantasie, Humor und kritische Reflexion.

Autor:inneninfo:

Die Literat:innen: Anna Baar, Franzobel, Laura Freudenthaler, Valerie Fritsch, Natascha Gangl, Karl-Markus Gauß, Sabine Gruber, Maja Haderlap, Elias Hirschl, Vea Kaiser, Gertraud Klemm, Elke Laznia, Robert Schindel, Ferdinand Schmalz, Stefan Schmitzer, Clemens J. Setz, Cordula Simon, Thomas Stangl, Dirk Stermann, Marlene Streeruwitz, Daniel Wisser.

Die Jurist:innen: Wilhelm Bergthaler, Maria Bertel, Peter Bußjäger, Harald Eberhard, Anna Gamper, Christoph Herbst, Michael Holoubek, Clemens Jabloner, András Jakab, Benjamin Kneihs, Georg Kodek, Barbara Leitl-Staudinger, Matthias Lukan, Michael Mayrhofer, Katharina Pabel, Jürgen Pirker, Karl Stöger, Harald Stolzlechner, Stefan Storr, Ewald Wiederin, Bernd Wieser.

Das Buch:

Christoph Bezemek (Hrsg): Die Schönheit und Eleganz der österreichischen Bundesverfassung. MANZ Verlag Wien. Broschiert, 360 Seiten. Ꞓ 48,00. ISBN: 978-3-214-26540-3.