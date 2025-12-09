WINEGG geht gestärkt in das Jahr 2026: klare Strategie, sechs neue Projekte und Launch der Rooftop Collection

Wien (OTS) -

Der Immobilienentwickler WINEGG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück und startet mit erweitertem Projektportfolio, nachhaltigen Revitalisierungen und einer deutlich gestiegenen Nachfrage optimistisch in das Jahr 2026. Während sich der Markt zunehmend stabilisiert, gewinnt vor allem hochwertiger Wohnraum in urbanen Lagen weiter an Bedeutung.

Rückblick 2025: Operative Stärke und starker Vertrieb

Für WINEGG war 2025 ein Jahr der operativen Stärke und der gezielten Weiterentwicklung des Portfolios. Mit der Fertigstellung der beiden nachhaltigen Neubauprojekte Fahrbachgasse 6–8 (1210 Wien) und The Temptation (1180 Wien) sowie des Signature-Revitalisierungsprojekts Essenz No. 1 (1050 Wien) wurden gleich drei Wohnprojekte erfolgreich abgeschlossen.

Parallel starteten Grand Garden (1160 Wien) und The Arik (1160 Wien) in die Vermarktung, begleitet vom Baustart der Siebenbrunnengasse 44 (1050 Wien). Zudem wurden 2025 rund 2.000 m² Wohnfläche im bestehenden Zinshausportfolio des Immobilienentwicklers hochwertig saniert.

Mit einem Vertriebserfolg von rund 300 verkauften Wohnungen und einem Anstieg der Kaufanfragen um 16 Prozent gegenüber 2024 wird deutlich: Hochwertige, urbane Wohnprojekte bleiben stark gefragt.

Marktumfeld: 2026 als Schlüsseljahr für die Branche

Der Wiener Wohnungsmarkt zeigt 2025 deutliche Signale: Die Nachfrage steigt, während die Bautätigkeit auf historisch niedrigem Niveau verharrt. Die verbesserte Planbarkeit durch die KIM-Verordnung und stabilere Zinsen fördern langfristigen Kaufentscheidungen. Herausforderungen bleiben: hohe Baukosten, komplexe Regulierung und lange Genehmigungsverfahren prägen die Branche.

Die Kombination aus hoher Lebensqualität, Bevölkerungswachstum und geringer Fertigstellungsquote sorgt für ein Umfeld, in dem neue Projekte mit nachhaltiger Projektentwicklung und qualitativ hochwertiger Bauweise einen deutlichen Vorteil erzielen. WINEGG setzt auch für das nächste Jahr auf selektive Akquisition, hochwertige Lagen und eine klare Qualitätsstrategie.

Ausblick 2026: Neue Projekte und Start der WINEGG Rooftop Collection

Für das kommende Jahr plant WINEGG zwei Signature-Revitalisierungen, sowie vier Neubauprojekte. Ein besonderer Schwerpunkt ist außerdem der offizielle Launch der WINEGG Rooftop Collection, die mit acht exklusiven Dachgeschossprojekten in Wiener Bestlagen startet.

Diese neuen Projekte verbinden moderne Architektur, flexible Grundrisse sowie energieeffiziente Bauweisen und stehen für ein Wohngefühl, das Urbanität und nachhaltige Lebensqualität vereint.

„ Die kommenden Jahre werden davon geprägt sein, wie konsequent Qualität, Nachhaltigkeit und städtebauliche Verantwortung umgesetzt werden. Unsere neuen Projekte setzen genau dort an und schaffen Wohnraum mit langfristiger Perspektive “, sagt DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH.

Nachhaltigkeit bleibt zentrales Leitmotiv

WINEGG integriert Nachhaltigkeit konsequent in Neubau- wie auch Bestandsentwicklungen. Dieser Anspruch wurde erneut eindrucksvoll bestätigt: Insgesamt vier Projekte erhielten das DGNB-Gold-Vorzertifikat, drei weitere das DGNB-Gold-Endzertifikat. Das DGNB-Gold-Zertifikat der ÖGNI gilt dabei als unabhängiger Nachweis für ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept, das ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung miteinander verbindet. Zusätzlich wurden vier Projekte erfolgreich gemäß EU-Taxonomie verifiziert. Energieeffiziente Gebäudetechnik, Photovoltaik, Fernwärme, langlebige Materialien und smarte Energiesysteme bilden dabei den Standard aller neuen Projekte.

WINEGG bleibt verlässlicher Partner am Immobilienmarkt

„ Auch 2026 wird WINEGG seine Strategie fortsetzen: weiterentwickeln, revitalisieren und verantwortungsvoll gestalten – mit klarem Bekenntnis zu Wien als Wohnstandort und Zukunftsmarkt “, so Christian Winkler, Eigentümer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft waren in den Anfangsjahren Zinshäuser, in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert.

Die Immobilien der WINEGG überzeugen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

www.winegg.at