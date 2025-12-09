Darts-Welle begeistert Entenhausen - Donald Duck im Pfeile-Fieber!

Berlin (OTS) -

Pünktlich zur Darts-Weltmeisterschaft präsentiert Egmont Ehapa Media das sportliche Walt Disney Lustiges Taschenbuch LTB 605 "BULLSEYE für Donald". Ab dem 16. Dezember 2025 erwartet Fans in der Adventszeit ein mitreißendes Leseerlebnis voller packender Duelle, jubelnder Fans und humorvoller Wendungen.

In der turbulenten Titelgeschichte stolpert Donald Duck durch ein Missgeschick direkt in die Darts-Weltmeisterschaft von Entenhausen. Vom Erfolgsdruck geplagt, wendet er sich an Daniel Düsentrieb, in der Hoffnung auf lenkbare, KI-gesteuerte Super-Dartpfeile. Doch Düsentrieb weigert sich standhaft, Donald bei seinem betrügerischen Vorhaben zu unterstützen. So muss der gefiederte Herausforderer ganz auf sich selbst vertrauen. Ob er es dennoch schafft, beim Turnier zu glänzen? Das erfahren Darts- und LTB-Fans gemütlich im heimischen Wohnzimmer.

LTB-Verleger Jörg Risken erklärt: "Darts hat sich in den letzten Jahren zu einem Kult entwickelt, der Jahr für Jahr mehr Fans begeistert. Wir freuen uns daher, unseren Leserinnen und Lesern eine spannende und aktuelle Story zu präsentieren, die die Faszination für den Darts-Sport mit dem unverwechselbaren Charme der Disney-Figuren verbindet."

Das LTB 605 bietet insgesamt elf treffsichere Geschichten und ist das ideale Leseprogramm, um die Adventszeit mit einer Portion sportlicher Spannung aufzulockern. Auch Phantomias mischt mit: Auf einer glamourösen Silvester-Gala ist er einem gerissenen Gauner auf der Spur, doch der ist nicht der Einzige, der mit schlechten Vorsätzen ins neue Jahr startet.

Der LTB-Volltreffer "BULLSEYE für Donald" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, SFR 14,90) ist ab dem 16.12.2025 im Handel sowie online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviews mit unserem LTB-Experten-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.