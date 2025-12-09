Ein weiterer Schritt für die Energiewende: Neubau mit alternativen Energieversorgungsanlagen in der Donaustadtstraße 37.

Wien (OTS) -

beyond carbon energy (BCE) setzt gemeinsam mit dem Immobilienentwickler Invester United Benefits im Joint Venture mit PORR auf eine weitestgehend emissionsfreie Wärme- und Kälteversorgung und die nachhaltige Nutzung der vorhandenen Energiepotenziale am Standort.

Im 22. Wiener Gemeindebezirk hat Invester United Benefits im Joint Venture mit PORR ein neues richtungsweisendes Wohnbauprojekt geplant und entwickelt, welches auch bereits in Bau ist. Dazu wurde von beyond carbon energy ein Energieversorgungssystem konzipiert und errichtet, welches insgesamt rund 14.000 m2 mit weitestgehend emissionsfreier Wärme und Kälte aus vorhandenen Standortressourcen versorgt.

Regenerative Standortressourcen sichern langfristige Emissionsreduktion

Durch die effektive Nutzung der regenerativen Standortressourcen zur Energieversorgung, kann eine signifikante Einsparung von Emissionen langfristig sichergestellt werden. Das Gesamtenergiesystem stellt darüber hinaus kaum eine kritische Infrastruktur dar, da die Anlagen direkt vor Ort errichtet werden und nur eingeschränkt von übergeordneten Leitungsnetzen abhängig sind.

"Weitestgehend emissionsfreie Wärme- und Kälteversorgung für Neubau- und Bestandsimmobilien – zu Marktpreisen – ist keine Utopie mehr“, erklärt Herbert Hetzel, CEO & Founder von beyond carbon energy.

Optimale Nutzung der lokalen Energiepotenziale

Für die Energieversorgung der 248 Wohnungen sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoss werden 56 Tiefensonden sowie eine PV-Anlage mit insgesamt 58kWp errichtet.

Ein Vorteil des Energieversorgungskonzeptes ist, dass die Gebäude neben der Wärmeversorgung im Winter, auch im Sommer temperiert bzw. gekühlt werden können, was zu einem höheren Wohnkomfort der Nutzer:innen führt und dadurch den Immobilienwert entsprechend positiv beeinflusst.

Insgesamt können voraussichtlich pro Jahr im Betrieb rund 300 Tonnen CO2, gegenüber traditioneller Energieversorgung, eingespart werden.

„Die Errichtung emissionsarmer Energieversorgungssysteme spielt im Wohnbau eine immer größere Rolle. Das Projekt Donaustadtstraße 37 ist dafür ein besonders schönes Beispiel. Auch auf der Baustelle selbst setzt die PORR auf nachhaltiges Vorgehen. Dazu gehören die effiziente Baustellenlogistik, der Ressourcenschutz und der Einsatz schadstoffarmer Baumaterialien. Wir sind als PORR stolz darauf, bei einem wegweisenden Projekt wie diesem mitzuwirken“, hebt Karl-Heinz Strauss, CEO bei PORR AG, hervor.

Effizientes Temperieren als Notwendigkeit der Zukunft

Die Bedeutung einer effizienten Temperierung der Wohnbereiche rückt angesichts klimatischer Veränderungen verstärkt in den Fokus. Die innovative Lösung adressiert diese Herausforderung und bietet eine wirtschaftliche und ökologische Alternative. Die Anlagen verursachen keine Abwärme und Lärmemissionen. Dadurch ist sichergestellt, dass das Wohlbefinden der Bewohner:innen gesteigert wird und gleichzeitig sommerliche Überhitzungseffekte vermieden werden.

Franz A. Kollitsch, Managing Partner von Invester United Benefits, dazu: „Für die Donaustadtstraße 37 arbeiten wir gemeinsam mit der PORR und der BCE beyond carbon energy an einem Projekt, das ein Energieversorgungskonzept erhält, das auf einen bewussteren Ressourceneinsatz und einen insgesamt nachhaltigeren Betrieb ausgerichtet ist. Solche Lösungen entsprechen unserem Verständnis moderner Projektentwicklung. Gleichzeitig war uns wichtig, ein hochwertiges Wohnumfeld zu schaffen, das sich in der Qualität der Ausführung und den gut nutzbaren Allgemeinflächen für die Bewohnerinnen und Bewohner widerspiegelt.“

Nachhaltiges Wohnen konzipiert für Generationen

Das Projekt DON37 präsentiert zeitgemäßes und zukunftsweisendes Wohnen und Arbeiten für Menschen jeden Alters.

BCE beyond carbon energy übernimmt dabei als One-Stop-Shop die Konzeption, Planung, Errichtung, sowie den Anlagenbetrieb und die Wartung für die Wärme- und Kälteversorgung.

Über beyond carbon energy

BCE beyond carbon energy mit Sitz in Wien konzipiert, plant, realisiert, finanziert und betreibt bereits seit über fünfzehn Jahren weitestgehend emissionsfreie Wärme- und Kälteversorgungsanlagen für Bestands- und Neubauimmobilien durch die Nutzung regenerativer Standortressourcen. Die Unternehmensmission folgt dem Grundauftrag, den Einsatz fossiler Brennstoffe in der Wärme- und Kälteerzeugung von Immobilien weitestgehend zu eliminieren und damit die Dekarbonisierung in der Immobilienbranche für möglichst viele Assetklassen rasch voranzutreiben. Weitere Informationen unter: beyondcarbon.energy.