Termine am 9. Dezember in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
11.00 Uhr, Spatenstich für Internationalen Fernbus-Terminal Wien mit Stadträtin Barbara Novak, Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Gemeinderat Markus Ornig (2., Stephanie-Endres-Straße 5)
