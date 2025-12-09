REMINDER: AVISO PK – FMA, Bundeskriminalamt und EVZ: Gemeinsam gegen Anlagebetrug

Wien (OTS) -

Krypto-Scams, „Pig Butchering“ und falsche Finfluencer verursachen mittlerweile millionenschwere Schäden – besonders rund um die Weihnachtszeit, einer Hochphase für Anlagebetrug. Aus diesem Anlass laden die Finanzmarktaufsicht (FMA), das Bundeskriminalamt (BK) und das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zu einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Präsentiert werden aktuelle Fallzahlen zu Anlagebetrug in Österreich, typische Vorgehensweisen und aktuelle Betrugsmaschen der Kriminellen. Vorgestellt wird insbesondere die neue gemeinsame Publikation „Anlagebetrug erkennen“. Damit präsentieren wir die 7 Gebote der Geldanlage, wann Alarmglocken schrillen sollten, und welche Schritte Betroffene im Betrugsfall setzen sollten.

Ihre Gesprächspartner:innen

Mag.a Fiona Springer, Stv. Leiterin Abteilung Unerlaubter Geschäftsbetrieb, Market Monitoring und Verbraucherinformation, FMA

Mag. Paul Marouschek, Vizedirektor BK

Mag. Reinhold Schranz, Leiter EVZ Österreich

Zeit: Do, 11. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

(2. Stock, bitte am Empfang melden)

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: presse@vki.at

Pressekonferenz: FMA, Bundeskriminalamt und EVZ - Gemeinsam gegen Investmentbetrug

Aktuelle Zahlen, neue Betrugsmaschen und Maßnahmen zur Prävention

Datum: 11.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35

1010 Wien

Österreich