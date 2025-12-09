Christbäume: 44 Euro für zwei Meter

Graz (OTS) -

Alle Jahre wieder sind die Christbaumpreise Thema. Die AK Steiermark hat bei 23 steirischen Anbietern nach den Preisen, den dafür ausschlaggebenden Kriterien und nach der Herkunft gefragt. Der Marktrundgang hat gezeigt, dass Christbäume nahezu überall angeboten werden – von Baumärkten über Möbelhäuser und Gartencenter bis hin zu den lokalen Christbaumhändlern.

Hinsichtlich der Herkunft hat sich gezeigt, dass im Handel die Christbäume aus Deutschland (Dehner), Dänemark, Polen und Österreich stammen. Im Gartencenter Neuhold ist sowohl österreichische als auch ausländische Ware zu erhalten. Die österreichischen Bäume kommen aus dem Burgenland, NÖ, OÖ und der Steiermark. Christbaumhändler bieten zumeist ihre eigene Ware, im Regelfall steirische Ware, an. Steirische Christbäume erkennt man auch an der rot-weiß-roten Banderole mit dem Hinweis „Ein Baum aus der Heimat“ und der Aufschrift "Steirischer Christbaum". Zehn von 23 Händler:innen kennzeichnen ihre Christbäume mit der steirischen Banderole.

Preis hängt von Höhe und Qualität ab

Die Preise der eineinhalb Meter hohen Nordmanntannen liegen zwischen 15 und 52,50 Euro – im Durchschnitt rund 30 Euro. Für die Zwei-Meter-Bäume zahlen Konsument:innen zwischen 20 und 70 Euro, im Schnitt rund 44 Euro. “Die durchschnittlichen Christbaumpreise quer über alle Kategorien stiegen im Zeitraum 2024 bis 2025 im Handel um 7,28 Prozent und bei den lokalen Christbaumhändlern um 4,61 Prozent”, bilanziert AK-Marktforscherin Arjana Shabanhaxhaj.

Der billigste Baum, den das Team der AK-Marktforschung ausfindig gemacht hat, liegt bei 10 Euro pro Meter, der teuerste liegt bei 35 Euro pro Meter. "Die hohen Preisunterschiede werden mit den Qualitätskriterien Dichte, Aussehen, Wuchs, Größe und Baumsorte begründet. Ein dicht und schön gewachsener Ein-Meter-Baum kann bis zu 35 Euro kosten. Ein größerer Baum von geringerer Qualität ist ebenfalls für denselben Preis erhältlich. Dies zeigt, dass die Preise je nach Baum variieren und nach individuellen Bewertungsgrundlagen festgelegt werden", erklärt Shabanhaxhaj.

Holzkreuze

Die für das Aufstellen notwendige Holzkreuze werden heuer zwischen 3 und 20 Euro angeboten, wobei diese aber auch im Baumpreis inkludiert sein können. Ebenso wie das Zuspitzen und Vernetzen für den Transport.

Kühl lagern

Damit die Tanne zum Weihnachtsfest noch frisch aussieht, sollte der Baum nach dem Kauf kühl, aber frostsicher gelagert werden. Je heller die Schnittfläche ist, desto frischer ist der Baum.

