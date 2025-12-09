Theater, Musical, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt bringen am Donnerstag, 11. Dezember, im KulturQuadrat der Stadtgalerie Mödling und am Freitag, 12. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf ihr Kabarett „Kugel & Keks 2.0 – Wer ist Rita Rammler?" auf die Bühne; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten für Mödling unter 0660/8234010, e-mail karten@dieStadtgalerie.at und www.diestadtgalerie.at bzw. für Mühldorf unter 02713/824213, e-mail kaufhaus.hoegl@gmx.at und www.dorfgemeinschaftshaus.at.

Am Freitag, 12. Dezember, feiert ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden das Musical „Matilda“ aus der Feder von Tim Minchin (Musik und Liedtexte) sowie Dennis Kelly (Buch) nach dem gleichnamigen Kinderroman von Roald Dahl Premiere; Regie führt Andreas Gergen, die musikalische Leitung liegt bei Christian Frank. Gezeigt wird die Geschichte eines hochbegabten Mädchens, das in einem trostlosen Elternhaus aufwachsen und sich gegen eine tyrannische Schulleiterin wehren muss, in Folge am 19. Dezember, 16., 23. und 30. Jänner sowie 13. Februar 2026 jeweils ab 19.30 Uhr bzw. am 13., 20., 26. und 27. Dezember, 10., 17., 24. und 31. Jänner sowie 14. Februar 2026 jeweils ab 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail ticket@buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Ebenfalls am Freitag, 12. Dezember, feiert ab 18 Uhr im Theater des Balletts in St. Pölten der Ballettklassiker „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski nach der Erzählung von E. T. A. Hoffmann Premiere; Michael Fichtenbaums Choreografie für das Europaballett basiert auf der Vorlage von Juri Grigorowitsch. Folgetermine: 19. und 23. Dezember jeweils ab 18 Uhr sowie 13., 14., 20. und 21. Dezember jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail tickets@europaballett.at und www.europaballett.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten wiederum wagt Michael Bauer (#Heidelbeerhugo) am Freitag, 12. Dezember, ab 19.30 Uhr den kabarettistischen Sprung vom „10-Meter-Turm“. Am Sonntag, 14. Dezember, ab 16 Uhr und am Montag, 15. Dezember, ab 10 Uhr spielt dann das Theater.Nuu für Kinder ab vier Jahren die von Ernst Jandl inspirierte Performance „Ottos Mops“ über Otto, seinen Mops und ihren ganz normalen und zugleich absurden Alltag. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office@buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten@buhneimhof.at.

Der „Advent in Stein“ rund um das Haus der Regionen und die Pfarrkirche in Krems/Stein bringt u. a. – jeweils ab 14 Uhr im Pfarrcafé – am Freitag, 12. Dezember, die Kinder-Lesung „Sternschnuppensammler“, am Samstag, 13. Dezember, Kurzgeschichten für Klein & Groß sowie am Sonntag, 14. Dezember, weihnachtliche Texte. Dazu kommt am Samstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr ein Krippenspiel des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Krems/Stein. Nähere Informationen unter 02732/85015 und www.volkskulturnoe.at.

Ein Krippenspiel ist auch das „Reinsberger Weihnachtsspiel“, das unter der Leitung von Christoph Frühwirth von Freitag, 12., bis Sonntag, 21. Dezember, als abendfüllendes Stück im Musium Reinsberg zu sehen ist. Beginn ist am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr bzw. am Sonntag um 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07487/21388, e-mail office@reinsberg.at und www.reinsberger-weihnachtsspiel.at.

Mit „Spekulatius, der Weihnachtsdrache“ von Tobias Goldfarb setzt das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten am Samstag, 13. Dezember, ab 13 Uhr seine diesjährigen Adventlesungen für Kinder (ab sechs Jahren) und Familien fort. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten@landestheater.net und www.landestheater.net.

Am Samstag, 13. Dezember, steht auch ab 19.30 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach noch einmal die Jubiläumsshow „40 Jahre Hoftheater“ auf dem Spielplan, in der auf die erste Veranstaltung im Jahr 1986 zurückgeblickt wird und das Publikum mitbestimmt, welche Stücke in Zukunft auf die Bühne gelangen. Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail office@hoftheater.at und www.hoftheater.at.

„König Drosselbart – leicht verhext!“ inklusive zahlreichen Liedern aus Musicals und Märchenverfilmungen spielt das Theater Forum Schwechat erstmals am Samstag, 13. Dezember, ab 16 Uhr. Folgetermine: 14., 20., 21. und 23. Dezember jeweils ab 16 Uhr, 19. Dezember ab 15 Uhr sowie 24. Dezember ab 10.30 und 14 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail karten@forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Mit weihnachtlichen Texten von Rainer Maria Rilke, Karl Heinrich Waggerl, Detlev von Liliencron, Theodor Storm, Ludwig Thoma, Josef Weinheber, Novalis, Joseph von Eichendorff, Erich Kästner, Johann Wolfgang Goethe, Theodor Fontane, Christian Morgenstern, Matthias Claudius, Carl Gottlieb Hering, Heinrich Heine, Kurt Tucholsky u. a. sowie Christmas Songs von Georg Danzer, The Florin Street Band, Frank Sinatra, Sisters Act, Dean Martin, Celin Dion, The Piano Guys, Sam Smith, Emer Barry u. a. feiert der Regisseur, Schauspieler und Poet Sir Kristian Goldmund Aumann am Montag, 15. Dezember, ab 20 Uhr im Star Movie Tulln den „Zauber der Weihnacht“. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02272/23000 und www.starmovie.at bzw. www.kunstverbindetmenschen.com.

Am Dienstag, 16. Dezember, öffnet im Theater am Steg in Baden das letzte Mal für heuer das „Literaturkaffeehaus“ seine Pforten und bietet mit Ferri Trümmel, Christoph Braendle, Dietmar Koschier und Simon Konttas die Lesung „Vierblättriges Kleeblatt – Vom unverhofften Glück des Schreibens und Dichtens". Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy@baden.gv.at.

Schließlich spielt das Theater im Neukloster am Dienstag, 16., Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. Dezember, jeweils ab 8.30 und 10.30 Uhr für Kinder ab sechs Jahren im Stadttheater Wiener Neustadt das Märchenmusical „Die goldene Gans“ nach den Gebrüdern Grimm (Buch: Irene Scherz, Musik: Andreas Mitisek). Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail jungespublikum@stadttheater-wn.at und www.stadttheater-wn.at bzw. www.theaterimneukloster.at.