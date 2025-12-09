VBV bekommt IPE Country Award 2025

Wien (OTS) -

Die VBV-Gruppe freut sich über den IPE Country Award 2025 des Fachmagazins „Investment and Pensions Europe“. Dabei handelt es sich um eine der europaweit prominentesten Auszeichnungen der Vorsorgebranche. Die Jury begründete bei der Verleihung in Sevilla die Auszeichnung mit dem „bedeutenden Entwicklungsschritt, welchen die VBV-Gruppe für die österreichische zweite Säule der Altersvorsorge setzt“.

Die IPE Conference & Awards würdigen seit 25 Jahren herausragende Leistungen und Innovationen institutioneller Investoren und bieten eine wichtige Plattform zum Austausch auf Top-Fachlevel. Die IPE Awards 2025 verzeichneten mehr als 450 Einreichungen in 41 Kategorien aus 24 Ländern, wobei die teilnehmenden Investoren ein Vermögen von 1,77 Billionen Euro verwalteten. An der Bewertung der Einreichungen waren insgesamt 88 Jurorinnen und Juroren beteiligt, die jeweils spezielles Fachwissen oder Kenntnisse in einer bestimmten Kategorie einbrachten.

Jährlich werden hier auch Länder-Awards vergeben. Dieses Jahr kann sich die VBV-Gruppe, Österreichs führende Anbieterin für Betriebliche Altersvorsorge, über den prominenten Preis freuen. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass die VBV-Gruppe einen bedeutenden Entwicklungsschritt für die österreichische zweite Säule der Altersvorsorge setzt – durch herausragende Führungsstärke in Innovation, Marktwachstum und kundenorientierter digitaler Transformation in der betrieblichen Vorsorge. So kann die VBV-Gruppe auf bemerkenswerten Fortschritten in der Digitalisierung verweisen, darunter ein optimierter Onboarding-Prozess und das Online-Portal „Meine VBV“: Das Portal betreut inzwischen über 1,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und zählt damit zu den umfassendsten Online-Services der Branche. Diese Innovationen steigern Transparenz und Nutzerbindung erheblich. Die VBV-Gruppe überzeugte zudem mit dem neuen Angebot einer automatischen Life-Cycle-Veranlagungsoption. In Kombination mit einer soliden ESG-Integration, einer Governance-Struktur über ein Sustainability Board sowie kontinuierlicher Produktentwicklung konnte die VBV den Preis für sich verbuchen.

Martin Vörös, Vorstandsmitglied der VBV-Gruppe nahm den Award im Rahmen der Konferenz in Sevilla am 4. Dezember von Sandra Sünderhauf, Geschäftsführerin der Union Investment Austria GmbH, entgegen.

