- 09.12.2025, 08:48:32
- /
- OTS0023
KORREKTUR zur OTS0048 vom 4.12.2025: ABSAGE der Pressekonferenz zur Einkommensanalyse
St. Pölten (OTS) -
Die Pressekonferenz zur Einkommensanalyse der AK Niederösterreich am 11. Dezember 2025 muss leider ABGESAGT werden.
Rückfragen & Kontakt
Gernot Buchegger, Pressesprecher des Präsidenten
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich
M: 0664/8134801; E: gernot.buchegger@aknoe.at
