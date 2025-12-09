MCI Sponsionen 2025 mit über 1.100 Absolvent:innen

Innsbruck (OTS) -

In sieben festlichen Sponsionsfeiern wurden kürzlich die Diplomurkunden an insgesamt 1.179 Absolventinnen und Absolventen von MCI | Die Unternehmerische Hochschule® überreicht.

Die stimmungsvollen Zeremonien in der imposanten Dogana im Congress Innsbruck markierten für die Absolvent:innen den krönenden Abschluss ihres MCI Studiums.

Die frisch gebackenen Absolvent:innen stammen aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, IT, Tourismus, Gesundheit & Soziales, Mechatronik, Medizin- & Sporttechnologie, Verfahrens-, Umwelt- & Energietechnik, Bio- & Lebensmitteltechnologie, Wirtschaftsingenieurwesen sowie aus den berufsbegleitenden Executive Master Studiengängen des MCI.

Zahlreiche Studierende konnten darüber hinaus einen internationalen Doppelabschluss (Double Degree) in Zusammenarbeit mit renommierten Partnerhochschulen in aller Welt erwerben – eine Möglichkeit, die in dieser Form andernorts kaum zu finden ist.

Als Fest- & Ehrengäste gratulierten unter anderem Beate Meinl-Reisinger, Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, sowie Barbara Thaler, Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, den Neo-Alumni. Digitale Grußbotschaften kamen von MCI Ehrenprofessor Ban Ki-moon, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, FC Bayern Präsident Herbert Hainer und weiteren Persönlichkeiten.

In ihren Ansprachen betonten sie die hohe gesellschaftliche Bedeutung hochstehender Bildung und würdigten das MCI als zukunftsweisende Hochschule mit klarer Ausrichtung auf Innovation, Unternehmertum und Internationalität.

Weltweites Alumni-Netzwerk wächst weiter

Mit dem aktuellen Diplomjahrgang zählt das MCI nunmehr rund 18.000 Alumni in aller Welt, die in unterschiedlichsten Branchen und Funktionen tätig sind. Die Abschlussquote liegt weiterhin bei bemerkenswerten 83 % – Ergebnis einer hohen Nachfrage, qualitätsvoller Aufnahmeverfahren, starker Anwesenheitsverpflichtung, intensiver Betreuung sowie der engen Verknüpfung von Wissenschaft, Praxis und unternehmensnaher Ausbildung.

Diese Qualität und Praxisnähe spiegelt sich auch in der Nachfrage am Arbeitsmarkt wider: So verfügen MCI Studierende laut Alumni-Umfrage 2023 über durchschnittlich 2,8 Jobangebote noch vor ihrem Studienabschluss.

MCI Rektor Andreas Altmann gratuliert den Neo-Alumni: „Tragen Sie das Gelernte mit Mut, Frische, Weitblick und Fröhlichkeit in die Welt hinaus. Seien Sie dankbar dafür, was die Gesellschaft in Sie investiert hat. Gestalten Sie Zukunft und übernehmen Sie Verantwortung – für sich selbst, für andere und für die Gesellschaft. Wir durften Sie auf einem wichtigen Abschnitt Ihres Weges begleiten und freuen uns, Sie nun als Teil unseres weltweiten MCI Alumni Netzwerks in unserer Community zu wissen. Herzliche Gratulation!“