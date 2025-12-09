APS Group GmbH & Co KG zum 5. Mal in Folge als kununu Top Company ausgezeichnet

Linz (OTS) -

Linz, 4. Dezember 2025 – Die APS Group zählt auch 2026, und damit zum 5. Mal in Folge, zu Österreichs bestbewerteten Arbeitgebern und wurde erneut mit dem kununu Top Company-Siegel ausgezeichnet. Die Anerkennung basiert auf authentischen Bewertungen von Mitarbeitenden und zeigt, dass Wertschätzung und ein verlässliches Arbeitsumfeld im Unternehmen nachhaltig wahrgenommen werden.

Werte, die spürbar gelebt werden

In einem anspruchsvollen und sich ständig wandelnden Arbeitsmarkt bleibt die APS Group ihrem klaren Anspruch treu: ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Menschen stärkt, respektiert und fördert. Die erneute Auszeichnung zeigt, dass Wertschätzung und Verlässlichkeit nicht bloß Absichtserklärungen sind, sondern Teil der gelebten Unternehmenskultur.

Julia Kollmann, Head of HR, verdeutlicht den Anspruch der APS Group: „ HR ist ein Balanceakt zwischen Unternehmensinteressen und den Bedürfnissen der Menschen. Wer beide Seiten ernst nimmt, kann nachhaltige Lösungen schaffen. “

Damit dieser Ansatz spürbar wird, braucht es gelebte Haltung: „Wertschätzung zeigt sich nicht nur in Worten, sondern im täglichen Miteinander. Selbst über Standorte hinweg gelingt das durch klare Kommunikation und kurze Wege“, betont Julia Kollmann.

Was das Top Company-Siegel 2026 auszeichnet

Um sich für das kununu Top Company-Siegel 2026 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

Mindestens sieben Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils. Bewertungen von Bewerbenden werden nicht mitgezählt.

Einen Score von mindestens 3,8 Sternen (von maximal 5 möglichen), sowohl insgesamt als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden.

In den zurückliegenden zwölf Monaten muss der Bewertungs-Score der Mitarbeitenden bei mindestens 3,8 Sternen liegen.

Mindestens zwei neue Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Eine aktualisierte Bewertung zählt hier auch als neue Bewertung.

„Wir gratulieren APS Group GmbH & Co KG zur erneuten Auszeichnung mit dem Top Company-Siegel. Zum fünften Jahr in Folge – das ist etwas ganz Besonderes“, sagt Nina Zimmermann, CEO von kununu. „Nur fünf Prozent der Unternehmen qualifizieren sich für dieses besondere Siegel. Dies sendet ein positives Signal, sowohl als Aushängeschild für potenzielle Bewerber:innen als auch als Spiegel der Unternehmenskultur nach innen an die Mitarbeitenden. So konnten 71 Prozent der Unternehmen, die das Siegel erhalten haben, eine erhöhte Anzahl an Bewerbungen verzeichnen. Ganze 81 Prozent erkennen die Auszeichnung darüber hinaus auch als einen wichtigen Teil ihrer Employer-Brand-Strategie an.“

Verlässlichkeit als Leitprinzip

Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group, betont die Bedeutung eines stabilen, fairen Arbeitsumfelds: „Gute Arbeit ist keine Einbahnstraße. Wer Leistung bringt, sollte auch ein Umfeld vorfinden, das diese Leistung anerkennt – mit fairen Bedingungen und Respekt.“

„Die Top Company-Auszeichnung ist für uns daher mehr als eine Kennzeichnung auf einer Plattform. Sie zeigt, dass das Vertrauen unserer Mitarbeitenden nicht nur besteht, sondern wächst. Dieses Feedback motiviert uns, die Qualität unserer Arbeit und unserer Zusammenarbeit weiter hochzuhalten.“, so Martin Zauner.

Über die APS Group

Die APS Group GmbH & CoKG verfügt über 35 Jahre Branchenerfahrung und ist mit zahlreichen Standorten und 3.500 Mitarbeitern österreichweit ein verlässlicher Recruitingpartner für Fach- und Führungskräfte.