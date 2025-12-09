Krems an der Donau (OTS) -

“Dürfen wir Ihnen bitte Qualität anbieten?" Freuen Sie sich in der 26. Ausgabe von Literatur & Wein auf ausgezeichnete Literatur u.a. von David Szalay, Booker Preis-Gewinner 2025, Dorothee Elmiger, Gewinnerin des Deutschen, Bayrischen und des Schweizer Buchpreises 2025 und Dimitré Dinev, Gewinner des Österreichischen Buchpreises 2025 sowie Birgit Birnbacher, Milena Michiko Flašar, Norbert Gstrein, Xaver Bayer, Shelly Kupferberg, Heinrich Steinfest, Lizzie Doron, Marcel Beyer uvam.

Musikalisch begleitet wird das Festival von großen Namen der österreichischen Musikszene: Ernst Molden & Hannes Wirth, Sigrid Horn und das Nest sowie Sinfonia de Carnaval.

Der Wein zum Festival stammt aus acht niederösterreichischen Weinbaugebieten – heuer mit zahlreichen Winzer:innen, die erstmals bei Literatur & Wein vertreten sind.

Tickets im Vorverkauf ab 9. Dezember 2025 unter www.literaturundwein.at