Gödl: „FPÖ pfeift auf die Verschärfung des Asylsystems“

Innenminister Gerhard Karner sorgt dafür, dass Österreich im Asylbereich zum Vorbild auf europäischer Ebene wird – FPÖ stellt sich wie immer quer

„Während Innenminister Gerhard Karner sich auf EU-Ebene konsequent für eine nachhaltige Migrationswende einsetzt sowie für strikte Rückführungen und Rückkehrzentren außerhalb der EU, pfeift die FPÖ schamlos auf jede Verschärfung des Asylsystems. Die Freiheitlichen torpedieren jede ernsthafte Lösung. Denn mittlerweile scheint es, als würde die Freiheitliche Partei die illegale Migration bewusst weiterlaufen lassen wollen – vermutlich ginge ansonsten jeglicher argumentativer Nährboden und der Inhalt ihrer politischen Botschaft verloren. Die FPÖ verfolgt einzig das Ziel, Illegale weiter ins Land zu holen, um die Regierung zu schwächen und lässt die Bevölkerung damit komplett im Stich“, kritisiert der Sicherheitssprecher der Volkspartei, Ernst Gödl.

„Statt Verantwortung zu übernehmen, freut sich die FPÖ insgeheim am meisten, wenn die illegale Migration weiterläuft. Während die Volkspartei klare Maßnahmen zu Verfahrensbeschleunigungen, zu Rückführungen, zum Stopp des Familiennachzugs und zum Schutz unserer Werte umsetzt, stellt sich die FPÖ konsequent quer. Denn die Freiheitlichen leben vom Problem und nicht von der Lösung. Offenbar würde es die FPÖ freuen, wenn die illegale Migration weitergehen würde, um weiterhin die Ängste der österreichischen Bevölkerung zu schüren. Die Volkspartei wird sich jedoch nicht von ihrem klaren Kurs im Asylwesen abbringen lassen – nicht umsonst haben wir Österreich zum Vorbild auf europäischer Ebene gemacht“, so Gödl abschließend.

