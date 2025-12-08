Newscamps gegen Desinformation: Bezirksregierung Arnsberg und #UseTheNews starten Pilotprojekt an drei Schulen

Siegen/Menden/Herne (OTS) -

Die Bezirksregierung Arnsberg und die Medieninitiative #UseTheNews bringen im ersten Halbjahr 2026 Nachrichtenkompetenz direkt in die Klassenzimmer des Regierungsbezirks Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Bei drei Newscamps lernen Jugendliche, Lehrkräfte und Eltern Falschmeldungen zu erkennen, Nachrichten kritisch zu bewerten und sie bekommen dafür entsprechende Werkzeuge an die Hand. Die Camps sind als Pilotprojekte für demokratische Bildung angelegt und haben Modellcharakter.

Workshops, Faktenchecks, Mitmach-Angebote für Schülerinnen und Schüler

Am 25. Februar startet das erste Newscamp an der Gesamtschule Auf dem Schießberg in Siegen, gefolgt von Veranstaltungen in Menden (24. März) und Herne (12. Mai). Jeweils 200 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 aus verschiedenen Schulen einer Region werden an die Austragungsschulen eingeladen. In interaktiven Workshops und an Mitmach-Stationen erlernen die Jugendlichen journalistische Arbeitsweisen, Quellen zu prüfen und den Umgang mit Desinformation.

Fortbildung für Lehrkräfte, Information für Eltern

Das gemeinsame Konzept setzt auf Nachhaltigkeit: Zusätzlich zu den Angeboten für die Jugendlichen werden am Nachmittag Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten. Am Abend folgt ein Medien-Informationsabend für interessierte Eltern, unterstützt durch die Landesanstalt für Medien NRW. Die Schulen werden durch regionale Bildungsbüros und die Medien- und Schulentwicklungsberatenden unterstützt, um die Inhalte langfristig im Unterricht zu verankern. Dieses Projekt wird unterstützt von der Brost-Stiftung.

Zitate

Michael Albrecht, zuständiger Ansprechpartner für Demokratiebildung, Bezirksregierung Arnsberg:

"Das Newscamp soll mehr als eine einmalige Veranstaltung sein - es ist ein Impulsgeber. Durch die begleitende Lehrkräftefortbildung und die Elternabende wollen wir sicherstellen, dass das Thema Nachrichtenkompetenz nachhaltig in den Schulalltag integriert wird. Wir vernetzen die Schulen und bieten konkrete Unterstützung für die Vor- und Nachbereitung im Unterricht."

Vanessa Bitter, Chief Operating Officer #UseTheNews:

"Mit den Newscamps zusammen mit der Bezirksregierung Arnsberg erweitern wir unser Erfolgskonzept für Schülerinnen und Schüler um Angebote für Lehrkräfte und Eltern - ein Modell, das zeigt, wie Nachrichtenkompetenz als gemeinsames Lernziel in der Bildungslandschaft verankert werden kann."

Die Kooperation

#UseTheNews ist eine gemeinnützige Medieninitiative aus journalistischen und bildungspolitischen Partnern, die Nachrichtenkompetenz bei jungen Menschen fördert. Das Netzwerk hat in den vergangenen Jahren bereits über 50 Newscamps bundesweit durchgeführt. Für die drei Pilotveranstaltungen stellt die Initiative ihr bewährtes Modulportfolio mit Workshops und regionalen Medienpartnern bereit. Die Bezirksregierung Arnsberg koordiniert die organisatorische Umsetzung vor Ort und entwickelt begleitende Fortbildungsformate.

Die gemeinnützige Brost-Stiftung mit Sitz in Essen gehört zu den großen Stiftungen in Deutschland. Im Sinne der Stifterin Anneliese Brost, fördert die Brost-Stiftung heute Projekte mit Schwerpunkt in den Bereichen Kunst und Kultur, Jugend- und Altenhilfe, Volks- und Berufsbildung, öffentliches Gesundheitswesen und öffentliche Gesundheitspflege, Wohlfahrtspflege sowie mildtätige Zwecke. Der Fokus liegt dabei auf dem Ruhrgebiet, der Heimat von Anneliese Brost, dessen Identität gestärkt werden soll.

Über #UseTheNews:

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt.