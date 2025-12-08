  • 08.12.2025, 11:00:36
Pressekonferenz mit den Klubobleuten August Wöginger, Philip Kucher und Yannick Shetty

Dienstag, 9. Dezember 2025, 11.00 Uhr, Parlament, Auditorium

Wien (OTS) - 

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer

P r e s s e k o n f e r e n z

mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen August Wöginger (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ) und Yannick Shetty (NEOS) ein.

THEMA: Plenarvorschau

ZEIT: Dienstag, 9. Dezember 2025, 11.00 Uhr

ORT: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.
Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier www.parlament.gv.at/services/infoteam/haeufige-fragen/presse-medien/index.html

abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

+43 1 401 10-4439 bzw.

+43 1 401 10-4432

http://www.oevpklub.at

SPÖ-Parlamentsklub

Telefon: 01/40110-3570

E-Mail: klubpresse@spoe.at

Website: https://klub.spoe.at

NEOS Parlamentsklub

Telefon: 0676/4194951

E-Mail: presse@neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

