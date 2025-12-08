- 08.12.2025, 11:00:36
- /
- OTS0018
Pressekonferenz mit den Klubobleuten August Wöginger, Philip Kucher und Yannick Shetty
Dienstag, 9. Dezember 2025, 11.00 Uhr, Parlament, Auditorium
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit den Klubobleuten der Regierungsfraktionen August Wöginger (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ) und Yannick Shetty (NEOS) ein.
THEMA: Plenarvorschau
ZEIT: Dienstag, 9. Dezember 2025, 11.00 Uhr
ORT: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.
Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier www.parlament.gv.at/services/infoteam/haeufige-fragen/presse-medien/index.html
abrufbar. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw.
+43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at
NEOS Parlamentsklub
Telefon: 0676/4194951
E-Mail: presse@neos.eu
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK