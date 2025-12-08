BACKSTREET BOYS: SKI-OPENING DER SUPERLATIVE

Schladming (OTS) -

Schladming-Dachstein blickt auf ein historisches Konzertwochenende zurück: Drei ausverkaufte Shows der Backstreet Boys verwandelten das Planai Stadion von 5. bis 7. Dezember in eine internationale Musikarena. Insgesamt 50.000 Besucher:innen aus 61 Ländern kamen an den drei Tagen in die Region – ein klarer Beweis für die außergewöhnliche Strahlkraft des Ski-Openings. Bereits am ersten Abend war spürbar, dass diese Konzertserie neue Maßstäbe setzen würde. Die Backstreet Boys präsentierten ihre größten Hits und waren bestens gelaunt. Sie zeigten sich von Tag zu Tag zugänglicher und ließen keine Lieblingssongs aus. Von „I Want It That Way“ bis „Everybody“ wurde das Stadion jedes Mal zum Chor – getragen von zehntausenden Fans aus aller Welt. Die Gäste waren aus insgesamt 61 Ländern angereist, zu 81% weiblich und im Durchschnitt 37,1 Jahre alt.



Schon heute startet der Ticketverkauf für das Summer-Opening Schladming-Dachstein mit Scooter (3.6.), Sarah Connor (4.6.), Roland Kaiser (5.6.), Rainhard Fendrich (6.6.) und Plácido Domingo (7.6.) ...



