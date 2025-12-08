Weihnachtlicher Bücherzauber in Wien

Wien (OTS) -

Unter den Wiener Weihnachtsbäumen werden heuer auch Bücher als Geschenke liegen. 23 Prozent der Wienerinnen und Wiener wollen laut Umfrage der KMU Forschung ihre Liebsten mit Lesestoff erfreuen. Sie können in einer der rund 400 Wiener Buchhandlungen das passende Buch dafür finden.

„Die Buchhändler des Vertrauens kennen die aktuellen Trends und können die Schenkenden gut beraten“, sagt Kristina Macherhammer, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien. „Gerade in der Vorweihnachtszeit nehmen sie sich besonders viel Zeit, um individuelle Empfehlungen auszusprechen und passende Bücher für jeden Geschmack und jedes Alter zu finden. Mit ihrer Expertise und Leidenschaft für Literatur machen sie das Buchgeschenk zu einem ganz persönlichen Erlebnis und tragen dazu bei, dass die Freude am Lesen weitergegeben wird.“

Besonders gefragt sind Belletristik, hier vor allem Krimis, Thriller und humorvolle Heimatromane mit psychologischer Spannung und regionalem Bezug. Sachbücher zu gesellschaftlichen Themen, Biografien und Politik sowie Ratgeber zu Ernährung, Gesundheit und Backen sind ebenfalls Klassiker im Weihnachtsgeschäft. Ein starker Trend sind außerdem die „New Adult“-Bücher, die via #Booktok empfohlen werden und vor allem eine jüngere Zielgruppe zwischen 18 und 30 Jahren ansprechen.

„Wir sehen, dass junge Menschen Bücher wiederentdecken; oft inspiriert durch Social Media wie #BookTok. Das zeigt, wie lebendig und vielfältig die Lesekultur in Wien ist“, sagt Macherhammer.

Buch als Oase der Entspannung

Das Buch überzeugt nicht nur durch seine Themen-Vielfalt, sondern auch als nachhaltiges und preiswertes Kulturprodukt. Für wenige Euro kann man Zugang zu Wissen, Phantasie und Emotionen schenken. In einer von Digitalisierung geprägten Zeit bietet das gedruckte Buch einen wohltuenden Gegenpol zu digitalen Dauerreizen. Psychologen betonen, dass Lesen den Stress reduziert und die Konzentration fördert: Bereits sechs Minuten Lesen senken den Stresspegel um 68 Prozent. Das ist effektiver als Musik zu hören (61 Prozent) oder Kaffee bzw. Tee zu trinken (54 Prozent).

„Ein Buch ist individuell wählbar und vermittelt Wertschätzung. Ich habe an dich gedacht und etwas ausgesucht, das genau zu dir passt“, so Macherhammer abschließend.