48er-Weihnachtswünsche: Abfall vermeiden, Alternativen nutzen, Müll trennen

Wien

Der beste Müll ist der, der erst gar nicht entsteht. Das ist besonders zu Weihnachten ein frommer Wunsch. Umso wichtiger sind bewusste Abfallvermeidung, richtige Mülltrennung und das Nutzen von Alternativen zu Verpackungsmüll. Hier einige Tipps:

Sackerl für´s Packerl – Die 48er-Geschenksäcke

Die umweltfreundlichen 48er-Geschenksäcke sind für jeden Anlass – besonders zu Weihnachten – eine schöne, praktische und vor allem wiederverwendbare Lösung, um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden. „Verpackungsmuffel ersparen sich das lästige Einpacken mit Papier, Schere und Klebeband – denn beim 48er-Geschenksack reicht ein Knoten oder eine Masche. Der Geschenksack ist auch ein großartiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in unserer Stadt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Die nachhaltigen Verpackungen in verschiedenen Designs sind das ganze Jahr über im 48er-Tandler in drei verschiedenen Größen erhältlich: Der kleine Geschenksack um 4 Euro, der mittlere um 6 Euro und die XL-Version um 8 Euro.

Secondhand statt Neuware

Ob Möbel, Kleidung, Spiele, Musikinstrumente oder Bücher: Viele Geschenke müssen nicht zwingend teuer neu gekauft werden. Das große Sortiment im 48er-Tandler bietet noch bis 20. Dezember die bequeme Möglichkeit, Second-Hand-Geschenke und Deko für das Fest des Jahres preiswert zu erstehen. Mit etwas Glück finden sich auch exklusive Einzelstücke.

48er-Tandler-Gutschein

Für Schnäppchen-JägerInnen und Vintage-Fans ist der 48er-Tandler eine wahre Fundgrube. Und mit dem 48er-Tandler-Gutschein lässt sich Altes, aber noch Gutes perfekt verschenken. Gutscheine um 5 Euro sind direkt im 48er-Tandler erhältlich.

Weiterschenken statt Wegwerfen

Sie haben das geschenkte Buch bereits gelesen? Ihr Kind hat Spielsachen doppelt bekommen? Dann schaffen Sie Platz daheim. Auf allen Wiener Mistplätzen stehen für die Abgabe noch gebrauchsfähiger Waren die 48er-Tandler-Boxen zur Verfügung. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch sozial. Diese Waren werden im 48er-Tandler zu günstigen Preisen verkauft oder als Sachspenden an diverse karitative Einrichtungen übergeben.

Richtig Mülltrennen macht Sinn

Was in der Restmülltonne landet, bleibt auch dort. Restmüll wird nicht aussortiert. Wertstoffe, wie Kunststoff- oder Metallverpackungen also unbedingt getrennt sammeln, nur so können sie wiederverwendet werden.

Öffnungszeiten 48er-Tandler zu den Feiertagen

Der 48er-Tandler mit seinen Standorten in Margareten und in der Donaustadt hat bis einschließlich 20. Dezember geöffnet. Von 22. Dezember bis 6. Jänner bleibt der 48er-Tandler geschlossen. Die Mitarbeiter*innen melden sich ab 7. Jänner mit tollen Aktionen und schönen Secondhand-Waren zurück.

48er-Tandler Margareten

5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

48er-Tandler Donaustadt

22., Percostraße 2

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr

