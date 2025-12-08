Innovationsminister Hanke: "Linz als zentraler Player der EU Chips-Designplattform"

Linz (OTS) -

In Linz beginnt’s – auch für Europas Chips-Zukunft. Mit dem neuen Design Enablement Team (DET) CHIPSIDEA öffnet Silicon Austria Labs den Zugang zu modernster Halbleiterentwicklung für KMUs, Start-ups und Forschungseinrichtungen. In der gesamten EU gibt es nur neun dieser DETs – und Silicon Austria Labs (SAL) übernimmt mit der Leitung eines dieser DETS eine Schlüsselrolle im Rahmen des EU Chips Act.

Im Jahr 2025 hat das Chips Joint Undertaking einen Call für Design Enablement Teams gestartet, um die Designplattform der “Chips for Europe”-Initiative (Säule 1 des EU Chips Act) zu unterstützen. Diese Plattform stärkt Europas Halbleiter-Designkompetenz und fördert ein robustes Ökosystem für Start-ups und KMUs. Sie besteht aus zwei Einheiten: dem Platform Coordination Team (PCT), das die zentrale Cloud-Infrastruktur verwaltet, sowie den Design Enablement Teams (DETs), die dezentrale Cloud-Instanzen betreiben und Nutzer:innen vom Design-Setup bis zum Chip-Tape-Out begleiten.

Österreich positioniert sich als Schlüsselakteur für Europas Chip-Zukunft

Unter dem Namen CHIPSIDEA leitet Silicon Austria Labs eines dieser neun DETs und positioniert Österreich damit als Schlüsselakteur für die Zukunft der Mikroelektronik. Gemeinsam mit ParityQC vertritt SAL Österreich in diesem strategischen Programm und vereint Spitzenforschung mit industrieller Expertise.

“Die Halbleiterindustrie ist DIE strategische Industrie des 21. Jahrhunderts, die für wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahrzehnte wesentlich ist. Chips sind als Basisbausteine unserer technisierten und digitalisierten Welt zum Schlüsselfaktor für technologische Souveränität, wirtschaftlichem Wachstum und industrieller Resilienz geworden. Daher ist es von enormer Bedeutung, das Europa eine souveräne Chips-Infrastruktur aufbaut. Mit der Übernahme der Leitung des neuen DETs durch SAL ist hier ein echter Meilenstein gelungen” , erklärt Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke.

“Gerade für Oberösterreich als Wirtschafts- und Industriebundesland Nr. 1 sind Halbleiter ein entscheidender Faktor für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Mit dem neuen Design Enablement Team bei Silicon Austria Labs in Linz stärken wir Oberösterreichs Rolle als zentralen Hub im europäischen Chip-Ökosystem nachhaltig. Als Schlüsselakteur der EU Chips Design Platform eröffnet SAL den Zugang zu modernster Chip-Design-Infrastruktur und entscheidendem Know-how. Damit erhöhen wir die Innovationskraft unserer Unternehmen – von der Automotive-Branche über Industrie 4.0 bis zur Satellitenkommunikation” , unterstreicht Oberösterreichs Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner.

Innovative Chiplösungen für 5G, Automotive und Industrie

“Mit CHIPSIDEA unterstreicht SAL seine Rolle als Innovationsmotor in Europa. Unsere Stärke liegt in der einzigartigen Kombination aus tiefgehender Design-Expertise, modernster Infrastruktur und einem internationalen Team von hochqualifizierten Mitarbeiter:innen. Das DET bei SAL ist nicht nur ein Service – es ist ein strategischer Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Europas” , betont Christina Hirschl, Geschäftsführerin von SAL.

Technologische Schwerpunkte von CHIPSIDEA liegen auf Hochfrequenz- und Millimeterwellen-Chips für 5G/6G, Mixed-Signal-Designs und energieeffizienten Lösungen für Kommunikation und Sensorik. Die Anwendungsbereiche reichen von Automotive über Energie und Industrie 4.0 bis hin zu Raumfahrt und Verteidigung. Erste Pilotnutzer sollen ab Frühjahr 2026 aufgenommen werden – ein entscheidender Schritt, um Kosten- und Wissensbarrieren abzubauen und Europas technologische Unabhängigkeit zu sichern.

Weitere Informationen: www.chipsidea.eu

Über Silicon Austria Labs (SAL)

Die Silicon Austria Labs GmbH (SAL) wurde 2018 als bundesländerübergreifendes, außeruniversitäres Spitzenforschungszentrum im Bereich der elektronik- und softwarebasierten Systeme (ESBS) gegründet. An den Standorten Graz, Villach und Linz wird an Schlüsseltechnologien in den Bereichen Microsystems, Sensor Systems, Power Electronics, Intelligent Wireless Systems und Embedded Systems geforscht. SAL bringt dabei wesentliche Akteure aus Industrie und Wissenschaft und damit wertvolle Expertise und Know-how zusammen und betreibt kooperative, anwendungsorientierte Forschung entlang der Wertschöpfungskette. Ziel ist es, den Wertschöpfungsprozess von der Idee zur Innovation zu beschleunigen – mit exzellenter Forschung und wirtschaftlichem Nutzen. Eigentümerinnen sind die Republik (50,1%), die Länder Steiermark und Kärnten (je 10%), das Land Oberösterreich (4,95%) und der Fachverband für Elektro- und Elektronikindustrie (24,95%).