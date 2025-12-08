LH Mikl-Leitner unterstützt „Erdäpfel Weihnachtswunder“ des BioBauernhof Böhm

St. Pölten (OTS) -

Der BioBauernhof Böhm aus Niederösterreich startet in der Vorweihnachtszeit die Lebensmittel-Spendenaktion „Erdäpfel-Weihnachtswunder 2025“. Gemeinsam mit Caritas, Hilfswerk und der Tafel Österreich werden Waldviertler Bio-Kartoffeln an Menschen in Not in Wien und Niederösterreich verteilt. Für jeden gespendeten Euro stellt der Bauernhof ein Kilogramm Bio-Erdäpfel zur Verfügung – zu hundert Prozent für die beteiligten sozialen Einrichtungen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstützt die Initiative und ruft zur Teilnahme auf: „Niederösterreich ist ein Land des Miteinanders. Gerade zu Weihnachten dürfen wir nicht wegsehen, wenn Menschen das Nötigste fehlt. Das Erdäpfel-Weihnachtswunder zeigt auf wunderbare Weise, wie Regionalität und Mitmenschlichkeit Hand in Hand gehen – jede Spende wird zu konkreter Hilfe.“

Mikl-Leitner betont: „Hochwertige Lebensmittel dürfen kein Luxus sein, sondern sollen allen zugutekommen. Initiativen wie das Erdäpfel Weihnachtswunder des BioBauernhof Böhm machen Mut, weil sie direkt wirken und niemanden zurücklassen“, hält die Landeshauptfrau fest.

Sascha Böhm, der die Aktion kürzlich im Büro der Landeshauptfrau vorgestellt hat und unter anderem auch die Landhausküche beliefert, setzt damit bewusst ein soziales Zeichen aus der Landwirtschaft heraus. „Hochwertige Bio-Lebensmittel sollen kein Privileg für einige wenige sein“, sagt er. „Wir vom BioBauernhof Böhm möchten unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und auch jene unterstützen, die normalerweise keinen Zugriff auf gesunde Grundnahrungsmittel haben – denn das Besondere ist für alle da.“

Bereits jetzt ist die Hilfsbereitschaft groß: Über die Plattform GoFundMe wurden schon mehr als 11.000 Euro gesammelt – das entspricht über elf Tonnen Bio-Erdäpfel für soziale Einrichtungen. „Jeder Euro zählt – weil er zu einem Kilo Hilfe wird. Wer spendet, schenkt nicht nur Lebensmittel, sondern Hoffnung und Würde“, so Mikl-Leitner abschließend. Gleichzeitig sei das Erdäpfel-Weihnachtswunder 2025 der Startschuss für ein dauerhaftes Modell: Über eine im Aufbau befindliche Website soll auch künftig ganzjährig das Spenden von Erdäpfeln möglich werden.