Lotto: Dreifachjackpot – 3,6 Millionen Euro warten

Wien (OTS) -

Die Lotto Ziehung am zweiten Adventsonntag endete ohne Sechser-Gewinn. Es war dies bereits die dritte Runde in Folge, in der es keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben hat, wodurch am kommenden Mittwoch ein Dreifachjackpot ausgespielt wird. Dabei wird es um rund 3,6 Millionen Euro gehen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es drei Gewinne. Jeweils mehr als 43.600 Euro gehen je einmal nach Tirol, Kärnten und an einen win2day-User. Alle drei Gewinne wurden per Normalschein erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Davon profitiert haben wiederum die Gewinner:innen eines Fünfers. Hier erhalten 48 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 7.200 Euro. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es drei Lottoscheine, auf denen die richtige Joker Zahl stand und auch das „Ja“ angekreuzt war. Dies brachte einen Gewinn von jeweils rund 85.700 Euro. Je ein Wettschein wurde in Wien, in Niederösterreich und in der Steiermark gespielt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Conny Kreuter.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 7. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen