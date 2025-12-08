  • 08.12.2025, 08:30:02
  • /
  • OTS0006

Lotto: Dreifachjackpot – 3,6 Millionen Euro warten

Drei Joker zu je rund 85.700 Euro in Wien, NÖ und der Steiermark

Wien (OTS) - 

Die Lotto Ziehung am zweiten Adventsonntag endete ohne Sechser-Gewinn. Es war dies bereits die dritte Runde in Folge, in der es keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben hat, wodurch am kommenden Mittwoch ein Dreifachjackpot ausgespielt wird. Dabei wird es um rund 3,6 Millionen Euro gehen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es drei Gewinne. Jeweils mehr als 43.600 Euro gehen je einmal nach Tirol, Kärnten und an einen win2day-User. Alle drei Gewinne wurden per Normalschein erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Davon profitiert haben wiederum die Gewinner:innen eines Fünfers. Hier erhalten 48 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 7.200 Euro. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es drei Lottoscheine, auf denen die richtige Joker Zahl stand und auch das „Ja“ angekreuzt war. Dies brachte einen Gewinn von jeweils rund 85.700 Euro. Je ein Wettschein wurde in Wien, in Niederösterreich und in der Steiermark gespielt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Conny Kreuter.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 7. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
Telefon: +436643800293
E-Mail: guenter.engelhart@lotterien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright