FPÖ – Lausch: „Verlierer-Ampel versagt auch im Kampf gegen Drogenmissbrauch bei Jugendlichen völlig“

Wien (OTS) -

„Der Kampf gegen Drogenmissbrauch von Jugendlichen ist der Verlierer-Ampel nicht wichtig und sie versagt auch in diesem Bereich völlig“, zu diesem Befund kommt der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Lausch aufgrund der Beantwortung seiner parlamentarischen Anfragen zu diesem Thema durch SPÖ-Justizministerin Sporrer, SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann und ÖVP-Innenminister Karner.

„Seit Jahren ist die alarmierende Entwicklung bekannt, dass Drogenkonsumenten immer jünger werden, und trotzdem steckt die Regierung hier den Kopf in den Sand. Konkrete Antworten auf Fragen, welche Maßnahmen zur Prävention und vor allem welche Beratungs- und Hilfsprogramme für Eltern von drogenabhängigen Kindern getroffen werden, bleiben alle drei Minister schuldig – von ihnen gibt es nur schwammige Allgemeinplätze, die dieser Problematik überhaupt nicht gerecht werden“, kritisierte Lausch weiter.

Darüber hinaus müsse, so der freiheitliche Abgeordnete, der Kampf gegen Suchtmittelkriminalität intensiviert werden, wozu auch ein Stopp der illegalen Masseneinwanderung unter dem Asyl-Deckmantel gehöre: „Im Vorjahr waren bereits rund vierzig Prozent aller Tatverdächtigen von Suchtmitteldelikten Ausländer. Das traurige ,Top 1‘-Herkunftsland dieser tatverdächtigen Ausländer war Syrien, Afghanistan war die vierthäufigste Herkunftsnation. Das heißt im Klartext, dass mit dieser ‚neuen Völkerwanderung‘ auch Drogenkriminalität importiert wird! Das muss umgehend gestoppt werden, wie wir Freiheitliche es mit der ‚Festung Österreich‘ fordern!“