Das war 2025 – Die TV-Rückblicke im ORF

Wien (OTS) -

Der ORF blickt in zahlreichen TV-Jahresbilanzen zurück auf das ereignisreiche Jahr 2025: Magazine und Sendungen in ORF 1, ORF 2 und ORF III lassen im Rahmen von Gesprächen mit Expertinnen und Experten sowie anhand von Analysen aber auch satirisch und humorvoll mit prominenten Gästen die Geschehnisse in Politik, Kultur, Religion, Sport, Wirtschaft, Society und Chronik Revue passieren:

„Die Tafelrunde – Der Jahresrückblick 2025“ (Donnerstag, 11. Dezember, 21.55 Uhr, ORF III)

Was war das für ein Jahr? Im großen satirischen Jahresrückblick lässt „Die Tafelrunde“ die Höhepunkte, lustigsten Pointen und besten Momente von 2025 Revue passieren. Host Gerald Fleischhacker und seine Gäste standen heuer u. a. im ORF RadioKulturhaus, in der Wachauarena Melk, beim Kultur Sommer Güssing und in der Kulisse der Operette Langenlois auf Schloss Haindorf auf der Bühne. Beim satirischen Blick in den Rückspiegel mit dabei sind u. a. Andreas Vitásek, Gery Seidl, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Nadja Maleh, Fritz Jergitsch, die Kernölamazonen, Ina Jovanovic, Sonja Pikart, Maria Muhar und Romeo Kaltenbrunner.

Jahresrückblick-Talks in „Guten Morgen Österreich“ (Montag, 15. Dezember, bis Dienstag, 23. Dezember, 6.30 Uhr, ORF 2)

In „Guten Morgen Österreich“ steht von Montag, 15., bis Dienstag, 23. Dezember, jeweils um 6.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ein Jahresrückblick-Talk auf dem Programm – zu Gast sind ORF-Innenpolitik- und -EU-Experte Hans Bürger (15. Dezember), „ZIB 2“-Chef und Wirtschaftsexperte Christoph Varga (16. Dezember), Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey (17. Dezember), ORF-Chronikexperte Christian Jänsch (18. Dezember), Johannes Marlovits, Leiter „ZIB“-Ausland (19. Dezember) und Barbara Krenn, Leiterin ORF Religion und Ethik (23. Dezember). Am 22. Dezember stehen die Highlights des Sportjahres 2025 im Mittelpunkt.

„ORF III AKTUELL“ (werktäglich ab Montag, 15. Dezember, jeweils ab 9.30 Uhr, ORF III)

Von 15. bis 23. Dezember (außer am 18. Dezember aufgrund der Übertragung aus dem Bundesrat) resümiert die vormittägliche Infoschiene „ORF III AKTUELL“ die herausragenden Ereignisse des Jahres 2025. In den Sendungen werden innen- und außenpolitische Themen sowie das Wichtigste aus den Bereichen Chronik und Wirtschaft im Studio live vertieft und analysiert. Am 15. Dezember stehen die Geschehnisse im Nahen Osten sowie ihre Auswirkungen auf den Rest der Welt im Mittelpunkt eines Doppel-Interviews mit Rabbiner Schlomo Hofmeister und Imam Ramazan Demir. Am 16. Dezember blickt im „ORF III AKTUELL Klimacheck“ Meteorologe Andreas Jäger auf heurige Waldbrände und Flutkatastrophen zurück. Am 17. Dezember geht es um den Krieg in der Ukraine und die Friedensbemühungen von Europa und den USA. Dazu ist Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer live zu Gast. Am 19. Dezember rekapituliert „ORF III AKTUELL“ in „Filzmaiers Freitag“ das erste Regierungsjahr der Dreier-Koalition, und Ökonomin Margit Schratzenstaller beantwortet die wichtigsten Fragen zum klaffenden Budget-Loch.

„9 Länder – ein Jahr: Der Jahresrückblick 2025“ (Montag, 15. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ORF 2)

Ein bewegtes Jahr 2025 geht zu Ende. Das Moderatorenteam Patrick Budgen und Christiane Schwald-Pösel führt durch den gemeinsamen Jahresrückblick der neun Landesstudios mit den schönsten Momenten, den größten Emotionen und bewegendsten Bildern. Mit Gästen, unter anderem mit dem bekannten Karikaturisten Michael Pammesberger, blicken die beiden zurück auf ein Jahr mit spannenden Geschichten aus Chronik, Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft. Der tödliche Amoklauf in Graz ist ebenso Thema wie der Sieg JJs beim Eurovision Song Contest, die Ski-WM in Saalbach Hinterglemm, die streitbaren Nonnen aus Salzburg, der Fall Benko oder auch die Wanderungen von Elch Emil. Mit dabei auch die lustigsten Highlights, die Michael Pammesberger in speziell für „9 Länder – ein Jahr: Der Jahresrückblick 2025“ gezeichneten Karikaturen festgehalten hat.

„Runde der ChefredakteurInnen“ (Mittwoch, 17. Dezember, 22.30 Uhr, ORF III)

In der finalen Ausgabe des Jahres 2025 blickt Lou Lorenz-Dittlbacher mit ihren Gästen zurück auf ein turbulentes politisches Jahr, das mit dem Bruch von Regierungsverhandlungen begann und mit der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten endet. Wie sich die erste Dreierkoalition der österreichischen Geschichte in diesem Krisenjahr geschlagen hat, welche Lösungen die Opposition anbietet und was 2026 auf das Land und seine Menschen zukommt, wird in prominenter Runde analysiert.

„Gute Nacht Österreich – Der Gute-Nacht-Topf“ (Freitag, 19. Dezember, 21.25 Uhr, ORF 1)

In einer „Gute Nacht Österreich“-Spezialausgabe wirft Peter Klien gemeinsam mit hochkarätigen Gästen der heimischen Kabarettszene nicht nur einen gewohnt satirischen Blick auf das vergangene Jahr und dessen wichtigste politische Ereignisse – zum bereits dritten Mal zeichnet er mit dem „Gute-Nacht-Topf“ in verschiedenen Kategorien (u. a. „Wadlbeißer des Jahres“) auch Politiker:innen aus, die sich durch „extravagante“ Leistungen hervorgetan haben. Ihre Reaktionen und ob sie den „Gute-Nacht-Topf“ überhaupt annehmen, erfahren die Zuseher:innen in dieser Spezialausgabe.

„Sport am Sonntag Jahresrückblick“ (Sonntag, 21. Dezember, 18.05 Uhr, ORF 1)

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die ORF-Sportredaktion lädt in den Großen Saal des Wiener Musikvereins ein: Gemeinsam mit Boris Kastner-Jirka erwartet das TV-Publikum ein sportliches Konzert mit den Highlights des Jahres 2025. Neben dem spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 blickt die Sendung noch einmal auf die Ski-WM in Saalbach sowie auf die erfolgreiche Fußball-WM-Qualifikation zurück.

„KULTUR HEUTE“ (Montag und Dienstag, 22. und 23. Dezember, jeweils 19.55 Uhr, ORF III)

Das werktägliche Kulturmagazin von ORF III bringt zwei von Ani Gülgün-Mayr präsentierte Sondersendungen zum facettenreichen Kulturjahr 2025. Dieses begann mit einem wegweisenden Neujahrskonzert, einem Opernball im Zeichen des Strauss-Jubiläums und einem kulturpolitischen Neustart unter Andreas Babler. Diagonale, Ingeborg-Bachmann-Preis, Donauinselfest und ein viel diskutierter Wiener-Festwochen-Frühling setzen weitere Akzente, während ein österreichischer ESC-Sieg für internationale Aufmerksamkeit sorgte. Die Theaterszene zeigte sich im Frühjahr besonders kraftvoll mit voll besetzten Häusern, starken Regiehandschriften und Produktionen, die Publikum wie Kritik gleichermaßen beschäftigten. In der zweiten Jahreshälfte bestimmten Preise, Personalia und Festspiele den Ton. Ein Jahr also, das kraftvoll begann, kontrovers weiterging und am Ende vor allem eines zeigt: Österreichs Kulturszene bleibt lebendig, überraschend und bemerkenswert widerstandsfähig.

„Seitenblicke“ (ab Freitag, 26. Dezember, 20.05 Uhr, ORF 2)

Ab 26. Dezember schauen die „Seitenblicke“ in mehreren Ausgaben u. a. auf die „Menschen des Jahres“ und die „Feste des Jahres“ 2025 zurück. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit speziellen Anlässen, Auftritten, Events sowie besonderen Geburtstagen, Jubiläen und den schönsten Festen des Jahres wie Bällen, Konzerten, Premierenfeiern und Präsentationen.

„Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2025“ (Dienstag, 30. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

„Schluss mit lustig“ heißt es wieder, wenn „Der satirische Jahresrückblick“ einen humorvollen Blick in den Rückspiegel wirft und 2025 mit einer pointierten Rückschau auf Politik, Gesellschaft und die Kuriositäten des Alltags mit viel Humor und einer Prise Respektlosigkeit ausklingen lässt. Dabei werden die großen und kleinen Ereignisse von den Größen der heimischen Kabarettszene mit scharfem Witz und feiner Beobachtungsgabe unter die Lupe genommen: Lisa Eckhart spricht über Aufrüstung und die Schlagzeilen der Weltpolitik, während Thomas Maurer die Außenpolitik ins satirische Visier nimmt. Robert Palfrader analysiert die Innenpolitik mit gewohnt bissigem Humor. Christina Kiesler macht sich bereit für die Fußball-WM und Lydia Prenner-Kasper widmet sich dem Geldbörserl, der Familie und der allgegenwärtigen Inflation. Für besondere Momente sorgt Michael Niavarani gemeinsam mit dem Ensemble des Kabarett Simpl: Sie gehen den Personalmangel kreativ an und bilden neue „Fachkräfte“ im Segment Ladendiebstahl aus. In den humorvollen Zuspielern werden sogar Diktatoren verkuppelt, hier bleibt kein noch so kaltes Herz allein. Durch den Abend im Odeon Theater Wien führt Gerald Fleischhacker.

„Maschek – 2025 neu gemischt“ (Dienstag, 30. Dezember, 22.05 Uhr, ORF 1)

In der Jahresausgabe von „Maschek“ spiegelt sich das turbulente Geschehen der vergangenen zwölf Monate: Von internationaler Politik und ihrem schnell anwachsenden Populismus mit immer verhaltensauffälligeren Polit-Figuren bis hin zur Innenpolitik mit ihrer turbulenten Regierungsbildung und den immer größer werdenden Finanzproblemen. Dazu beschäftigen sich die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel in „Maschek – 2025 neu gemischt“ mit Highlights aus Sport, Kultur und Society. Und auch für den Blick auf das Jahr 2025 gilt: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.

„kreuz & quer-Jahresrückblick 2025“ (Dienstag, 30. Dezember 2025, 22.35 Uhr, ORF 2)

Das Jahr begann mit dem größten religiösen Fest weltweit, der hinduistischen Kumbh Mela in Indien. Papst Franziskus starb – nach einem kurzen Konklave wurde der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, der neben der Staatsbürgerschaft der USA auch die peruanische besitzt, zu Papst Leo XIV. gewählt. Und der Dalai Lama feierte seinen 90. Geburtstag und kündigte für den Fall seines Todes seine Reinkarnation an. Das sind nur einige der besonderen Ereignisse Jahres 2025 aus der Welt der Religionen, die Marcus Marschalek in einem spannenden filmischen „kreuz & quer“-Jahresrückblick aufbereitet.

„Der Professor und der Wolf: Jahresrückblick“ (Dienstag, 30. Dezember, 23.30 Uhr, ORF 1)

Politikwissenschafter Peter Filzmaier und „ZIB 2“-Anchor Armin Wolf blicken in der neuesten Folge ihres populären FM4/ZIB-2-Podcasts „Der Professor und der Wolf“ zurück auf das Jahr 2025.

Auf ORF ON werden die TV-Jahresrückblicke des ORF-Fernsehens im Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.