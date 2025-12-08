86. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker: ORF überträgt am 1. Jänner 2026 live in ORF 2, Ö1, ORF ON und rund um den Globus

Wien (OTS) -

Der ORF startet auch am 1. Jänner 2026 mit der glanzvollen Live-Übertragung des berühmten Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker (11.15 Uhr, ORF 2, Ö1, ORF ON) aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins schwungvoll ins nächste Kulturjahr. Gemeinsam mit dem kanadischen Dirigenten Yannick Nézet-Séguin – erstmals am Pult des wohl bedeutendsten Klassikereignisses der Welt – setzt das Spitzenorchester auch im Programm, das traditionell aus dem reichen Repertoire der Strauss-Dynastie und deren Zeitgenossen schöpft, teils neue Akzente. So feiern insgesamt fünf besondere Stücke ihre Neujahrskonzert-Premiere, darunter auch zwei Werke der Komponistinnen Josephine Weinlich und Florence Price. Die Bildregie der 68. ORF-Übertragung in bester High-Definition-Qualität, die jährlich rund 50 Millionen Menschen via TV und Stream in mittlerweile mehr als 150 Ländern verfolgen, übernimmt bereits zum zehnten Mal Michael Beyer. Der deutsche TV-Konzert- und Opernregieprofi setzte weiters schon zum 13. Mal das ORF-Neujahrskonzertballett in Szene, das aus zwei zum Sommerende vorproduzierten Tanzeinlagen des Wiener Staatsballetts zu Kompositionen von Johann Strauss Sohn besteht. Für dessen künstlerische Gestaltung zeichnet – nach 1999 und 2006 – zum dritten Mal der US-amerikanische Starchoreograf John Neumeier verantwortlich, der bis 2024 mehr als 50 Jahre lang das Hamburg Ballett leitete. Die Ballettkostüme stammen vom Schweizer Designer Albert Kriemler, Kreativdirektor des Modelabels AKRIS, der mit Neumeier bereits 2006 für das ORF-Neujahrskonzertballett zusanmmenarbeitete. Die TV-Übertragung des Neujahrskonzerts für die deutschsprachigen Länder kommentiert zum vierten Mal in bewährter Manier Kulturmoderatorin und -journalistin Teresa Vogl live für das Fernsehpublikum.



ORF-Neujahrskonzert-„matinee“, Konzert-Dacapos und John-Neumeier-Porträt



Auf das Live-Konzerterlebenis stimmt in ORF 2 ein interessantes TV-Rahmenprogramm ein. Zu sehen sind die Dokumentation „Johann Strauss und die Frauen“ (9.05 Uhr) von Barbara Weissenbeck, ein von Christiaan van Schermbeek gestaltetes filmisches Dirigentenporträt (9.50 Uhr) sowie das von Barbara Pichler-Hausegger gedrehte alljährliche Making-of „Auftakt zum Neujahrskonzert“ (10.45 Uhr), weiters der von Alex Wieser verantwortete ORF-Konzertfilm zur Pause mit dem Titel „Der Zauber der Kunst – 250 Jahre Sammlung Albertina“ (ca. 11.50 Uhr) sowie die bereits erwähnten Balletteinlagen des Wiener Staatsballetts von Schauplätzen im Museum für angewandte Kunst sowie in der Hofburg in Wien.

Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts am Vormittag des 1. Jänner in ORF 2 verpasst, kann das glanzvolle Ereignis noch drei weitere Male im TV erleben: So bietet ORF III Kultur und Information am Neujahrstag als „Langschläfer-Service“ das bewährte Dacapo im Hauptabendprogramm (20.15 Uhr), eingeleitet vom „Auftakt zum Neujahrskonzert“ (19.50 Uhr). 3sat präsentiert den Klassik-Event am Samstag, dem 3. Jänner (20.15 Uhr). ORF 2 zeigt den hochkarätigen Kulturevent traditionell nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Dienstag, dem 6. Jänner (10.05 Uhr), und zur Einstimmung davor den sogenannten Pausenfilm „Der Zauber der Kunst – 250 Jahre Sammlung Albertina“ (9.05 Uhr) sowie eine ausführlichere Fassung der Making-of-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ (9.35 Uhr). Nach dem Konzert-Dacapo steht außerdem das Porträt des diesjährigen Ballettchoreografen „John Neumeier – Ein Leben für den Tanz“ (11.55 Uhr) auf dem Spielplan.



Das Neujahrskonzert 2026 in Ö1, im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT



Die Ö1-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker (11.15 Uhr) live aus dem Wiener Musikverein moderiert auch diesmal wieder Eva Teimel. In der Konzertpause um ca. 11.50 Uhr ist im Kultur-Talk „Intermezzo“ ein Gespräch mit Dirigent Yannick Nézet-Séguin zu hören.

Das „Konzert der Konzerte“ steht rund um den Jahreswechsel auch im Mittelpunkt der Kulturberichterstattung des ORF.at-Netzwerks – zahlreiche Kanäle informieren vorab über Konzertprogramm, Orchester und Dirigent. Am 1. Jänner wird dann das Konzert selbst auf ORF.at sowie auf ORF ON (inkl. ORF-Film zur Konzertpause) im Video-Live-Stream übertragen. Den Audio-Live-Stream bringen ORF Sound und oe1.ORF.at, außerdem kann man das Kulturereignis auch in 5.1 Dolby Digital genießen (in der Ö1-App des ORF-HbbTV-Angebots bei entsprechendem Gerät neuerer Generation mit Internetanschluss). Nachträglich stehen Konzert und Film auf ORF ON auch on demand bereit. Der ORF TELETEXT stellt das Neujahrskonzert ebenfalls in den Mittelpunkt seiner Kulturberichterstattung.



Weitere Details zum Programm sind unter presse.ORF.at bzw. oe1.ORF.atbrufbar.