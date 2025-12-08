120.000 Euro für LICHT INS DUNKEL bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“

Wien (OTS) -

Mit ihrem Wissen punkten Influencerin Anna Strigl, Musical-Star Maya Hakvoort, ORF-Innenpolitikexperte Hans Bürger und Spitzenkoch Max Stiegl für den guten Zweck! Am Montag, dem 8. Dezember 2025, erspielen sie bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON insgesamt 120.000 Euro für LICHT INS DUNKEL. Die Gewinne werden von Schönbrunn Group, Lidl Österreich und AURENA.Tech zur Verfügung gestellt.

Mit Spezialwissen über Tunnelbau, Sagen, Sport und Frisurentrends zu 120.000 Euro

Anna Strigl holt mit Hilfe des Telefon-Jokers und der richtigen Antwort D auf die 13. Frage („Wie wird die Tunnelbohrmaschine, die sich in Wien für den U-Bahn-Bau durch den Untergrund kämpft, offiziell genannt?“ A: Bohrtolomäus; B: Vikbohria; C: Theobohr; D: Debohra) 35.000 Euro.

Hans Bürger steuert mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage (Eine Hilfe gegen Wehwehchen findet sich der Sage nach im oberösterreichischen St. Thomas am Blasenstein mit der „...“? A: Schädelwehritz'n; B: Gnackwehspalt'n; C: Bucklwehluck'n; D: Haxnwehfurch'n) 25.000 Euro bei.

Maya Hakvoort erspielt mit der richtigen Antwort D auf die 12. Frage (Die Nationalmannschaft welches Landes ist amtierender Welt- sowie Europameister der Männer im Basketball? A: Griechenland; B: Frankreich; C: Serbien; D: Deutschland) weitere 25.000 Euro.

Max Stiegl sorgt mit der richtigen Antwort C auf die 13. Frage (Wer sich für einen „Pixie-Cut“ entschieden hat, trägt dem englischen Namen nach den Haarschnitt von ...? A: Prinzessinnen und Prinzen; B: Hexen und Zauberern; C: Feen und Kobolden; D: Drachen und Riesen) für zusätzliche 35.000 Euro für den guten Zweck.

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht, wie bei allen Promi-Ausgaben, bis zur 75.000-Euro-Frage:

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro – Hans Bürger, Maya Hakvoort

Frage 13: 35.000 Euro – Anna Strigl, Max Stiegl

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro



