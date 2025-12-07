ASFINAG: Zweite alte und 230 Tonnen schwere Murbrücke auf A 2 Südautobahn erfolgreich entfernt

Graz (OTS) -

So wie bereits Ende Jänner 2025 verlief Samstagnacht auch der zweite spektakuläre Kraneinsatz auf der A 2 Südautobahn bei Graz erfolgreich. Zentimeter für Zentimeter wurde das 230 Tonnen schwere und etwa 100 Meter lange Tragwerk der zweiten alten Murbrücke von insgesamt drei Kränen angehoben, auf ein Spezialfahrzeug verladen und zu einem aufgelassenen nahen Parkplatz transportiert, wo es in kleine Teile zerlegt werden kann. Für diese Arbeiten musste die A 2 in Fahrtrichtung Klagenfurt ab 20 Uhr gesperrt werden, um kurz nach vier Uhr früh war der nächtliche Einsatz bereits wieder beendet und die Strecke nach dem Abtransport der Kräne und der Reinigung der Fahrbahn frei befahrbar.

Dort, wo die alte Brücke stand, werden in den kommenden Monaten neue Brückenpfeiler errichtet. Auf diese Pfeiler wird dann die bereits neu errichtete südliche Murbrücke im Juni 2026 mit hydraulischen Pressen um insgesamt knapp 20 Meter „geschoben“. Nach diesem spektakulären Finale ist der Abschnitt wieder gänzlich uneingeschränkt befahrbar. Die Restarbeiten erfolgen abseits der Autobahn, insbesondere die Renaturierung des Baufeldes, das umfangreich aufgeforstet wird.