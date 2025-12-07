FPÖ-Wieselburg: Wir stehen voll und ganz zur Corona-Aufarbeitung

Wieselburg (OTS) -

„Die FPÖ Wieselburg steht voll und ganz zur Corona-Aufklärung. Dass wir uns von der Veranstaltungsreihe des FBI oder dem Gastvortragenden distanzieren würden, so wie das in der heutigen Sonntags-Krone offenbar ganz bewusst berichtet wird, ist ein vollkommener Blödsinn“, sagt FPÖ-Gemeinderat Markus Scharner. Er stellt richtig, dass es einzig und alleine die Freiheitlichen waren, die damals mit Hundertausenden Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen dieses Unrechts-Regime zu kämpfen, und dass es auch heute noch nur die Freiheitlichen sind, die für eine schonungslose Aufarbeitung eintreten.

„Heutzutage wird ohnehin alles als Verschwörungstheorie und rechtsextrem punziert, was dem System unangenehm ist. So wie damals sämtliche Corona-Demonstranten“, ergänzt FPÖ-Bezirksparteiobmann Klubobmann Ing. Mag. Reinhard Teufel.