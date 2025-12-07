  • 07.12.2025, 11:24:03
  • /
  • OTS0004

FPÖ-Wieselburg: Wir stehen voll und ganz zur Corona-Aufarbeitung

Richtigstellung des heutigen „Krone“ Berichtes zu Corona-Stammtisch

Wieselburg (OTS) - 

„Die FPÖ Wieselburg steht voll und ganz zur Corona-Aufklärung. Dass wir uns von der Veranstaltungsreihe des FBI oder dem Gastvortragenden distanzieren würden, so wie das in der heutigen Sonntags-Krone offenbar ganz bewusst berichtet wird, ist ein vollkommener Blödsinn“, sagt FPÖ-Gemeinderat Markus Scharner. Er stellt richtig, dass es einzig und alleine die Freiheitlichen waren, die damals mit Hundertausenden Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen dieses Unrechts-Regime zu kämpfen, und dass es auch heute noch nur die Freiheitlichen sind, die für eine schonungslose Aufarbeitung eintreten.

„Heutzutage wird ohnehin alles als Verschwörungstheorie und rechtsextrem punziert, was dem System unangenehm ist. So wie damals sämtliche Corona-Demonstranten“, ergänzt FPÖ-Bezirksparteiobmann Klubobmann Ing. Mag. Reinhard Teufel.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich
Alexander Murlasits
Telefon: +43 699 150 55 283
E-Mail: alexander.murlasits@fpoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright