Österreichische Post nimmt 6.000stes E-Fahrzeug in Betrieb

Wien (OTS) -

Die größte E-Flotte Österreichs wächst vor Weihnachten weiter: Die Österreichische Post hat kürzlich ihr bereits 6.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen Fiat e-Scudo, der im Zuge der Umstellung auf eine komplett elektrische Zustellung in Wien zum Einsatz kommt. Das Erreichen des 6.000sten E-Fahrzeugs wurde nun gemeinsam mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Post-Generaldirektor Walter Oblin und Generaldirektor-Stellvertreter Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, gefeiert.



Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus: „ Die Logistikbranche steht europaweit unter massivem Veränderungsdruck - viele Postunternehmen kämpfen mit steigenden Kosten, hohen Paketmengen und dem notwendigen ökologischen Umbau. Umso beachtlicher ist es, dass die Österreichische Post in diesem Umfeld mit 6.000 E-Fahrzeugen einen neuen Meilenstein setzt. Damit zeigt die Post als Unternehmen mit staatlicher Beteiligung, dass sie Verantwortung für einen starken Wirtschaftsstandort übernimmt – und für das gemeinsame Ziel, gemeinsam für den Aufschwung zu arbeiten. “



Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien: „ Wien steht seit Jahren für Klimaschutz, hohe Lebensqualität und einen starken Wirtschaftsstandort. Dass die Post nun ihr 6.000stes E-Fahrzeug in unserer Stadt in Betrieb nimmt, ist ein starkes Signal: Moderne Mobilität macht Wien sauberer, leiser und noch lebenswerter. Ich danke allen Beteiligten, die diesen Weg konsequent weiterverfolgen und damit einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und wirtschaftlich zukunftsfähige Entwicklung leisten. “



Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Mit 6.000 E-Fahrzeugen setzen wir ein starkes Zeichen für die Reduktion von Emissionen in der Logistikbranche. Elektromobilität ist für uns kein Trend, sondern ein zentraler Baustein unserer Strategie, um bis 2030 auf der letzten Meile komplett zu Fuß, mit Fahrrädern oder E-Fahrzeugen zuzustellen. Damit leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz und zeigen, wie ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Effizienz Hand in Hand gehen können. “



Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Die Umstellung auf E-Mobilität gehört für die Post längst zum Alltag. Mit neuen E-Fahrzeugen und intelligenten Ladelösungen an unseren Standorten oder zu Hause stellen wir sicher, dass 6.000 Zusteller*innen auch in der Hochsaison zuverlässig und elektrisch unterwegs sind. So bringen wir Weihnachtsgeschenke nicht nur pünktlich, sondern auch ohne direkte Emissionen ans Ziel. “



Der Fiat e-Scudo Kastenwagen XL ist mit einer 75-kWh-Batterie ausgestattet und hat eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern nach WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Der Laderaum verfügt über ein Ladevolumen von 6,6 m³. Die Ausstattungsvariante der Post besitzt außerdem eine Klimaanlage, eine Sitzheizung, ein beheizbares Lenkrad, eine Rückfahrkamera mit Parksensoren sowie eine verstärkte Laderaumbeleuchtung mit LEDs.



Kluge Ladelösungen: charge@home und Photovoltaik

Die Österreichische Post schafft pro Jahr nicht nur rund 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge an, sondern investiert auch in intelligente Ladelösungen und den Ausbau ihrer Photovoltaikkapazität.



Neben der Aufladung in Logistikzentren oder Zustellbasen nutzen bereits rund 450 Zusteller*innen die Möglichkeit, mit ihrem E-Fahrzeug nach Hause zu fahren und es dort zu laden. Die Post stellt ihnen dafür eine intelligente Ladeeinheit zur Verfügung, die die Ladevorgänge aufzeichnet und automatisch zur Abrechnung an das Unternehmen übermittelt. Der geladene Strom wird somit bei der nächsten Gehaltsabrechnung automatisch rückvergütet. Voraussetzung hierfür ist ein Stromtarif, der erneuerbare Energien aus Österreich garantiert.



Der Großteil der E-Flotte wird nach wie vor über die Ladeinfrastruktur der Post geladen. Dazu gehören österreichweit mittlerweile 34 Standorte mit Photovoltaikanlagen, die zusammen eine Leistung von rund 20 Megawatt peak (MWp) erreichen. Der Anteil der Eigenversorgung mit Strom aus den eigenen Photovoltaikanlagen der Post beläuft sich damit bilanziell auf über 20 Prozent. Zugekauft wird ausschließlich Strom aus österreichischen erneuerbaren Energiequellen.



Meilensteine der Post-E-Flotte seit 2010

Die E-Flotte der Post ist nicht nur die mit Abstand größte in Österreich, sie wächst seit 2023 jährlich um rund 1.000 E-Fahrzeuge weiter an. Die Post hat das Ziel, bis 2030 in ganz Österreich nur noch zu Fuß, mit E-Bikes, E-Mopeds oder E-Fahrzeugen zuzustellen. Die wichtigsten Meilensteine der vergangenen Jahre waren: