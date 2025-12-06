KORREKTUR zu OTS0015 vom 06.12.2025: FPÖ – Steger: „Mit Millionenstrafen gegen X will die EU das freie Wort endgültig beerdigen!“

Wien (OTS) -

Die EU-Kommission hat gegen Elon Musks Online-Plattform X eine Strafe von 120 Millionen Euro wegen angeblicher Verstöße gegen zentrale Vorgaben des Digital Services Act (DSA) verhängt. Für die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger ist dieser Schritt nichts Geringeres als ein weiterer Höhepunkt im autoritären Machtausbau der von der Leyen-Kommission: „Unter dem Vorwand des Kampfs gegen Desinformation wird an X bewusst ein Exempel statuiert. Die Botschaft ist klar: Jede Stimme, die nicht in den Chor des linksglobalistischen Zeitgeists einstimmt, soll künftig von nichtgewählten EU-Wahrheitskommissaren drakonisch zum Schweigen gebracht werden. Wer sich weigert, unliebsame Meinungen zu zensieren, bekommt die eiserne Faust der Brüsseler Eliten zu spüren.“

„Diese Vorgehensweise ist ein massiver Frontalangriff auf die Grundrechte aller Europäer. Der DSA entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem dystopischen Kontrollinstrument, das Meinungsvielfalt zugunsten einer politisch erwünschten Einheitswahrheit beseitigen soll“, warnte Steger.

Besonders erschütternd sei, so Steger weiter, dass die österreichische Verliererregierung nicht nur jeden Widerstand verweigere, sondern Brüssels Kurs auch noch aktiv unterstütze und den DSA im eigenen Land sogar weiterentwickeln wolle: „Anstatt die Freiheit der Bürger zu schützen, macht man sich in Wien zum eifrigen Erfüllungsgehilfen der EU-Zensurstrategen.“

Als zusätzliches Warnsignal verwies Steger auf die Sprengkraft dieses Präzedenzfalls: „Wenn Brüssel heute X bestraft, kann morgen jede kritische Plattform, jede alternative Nachrichtenseite und letztlich jede freie Stimme ins Visier geraten. Das ist ein Anschlag auf die demokratische Grundordnung Europas.“

Die FPÖ werde daher in den kommenden Monaten ihren Widerstand massiv verstärken, um „dieses ideologisch motivierte Zensurwerkzeug zu durchkreuzen und das freie Wort als kostbarsten Eckpfeiler unserer Demokratie zu verteidigen.“