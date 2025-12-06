Marchetti: „Wenn Hacker den Schuldigen an der Budgetsituation in Wien finden will, muss er nur in den Spiegel schauen“

Wien (OTS) -

„Wenn Hacker den Schuldigen an der Budgetsituation in Wien finden will, muss er nur in den Spiegel schauen. Der Versuch des Wiener Stadtrats Peter Hacker, in einer ganzen Reihe von Interviews dem Bund die Schuld an der budgetären Lage der Stadt Wien zuzuschieben, ist nichts weiter als politische Kindesweglegung. Immerhin war es er selbst, der die überschießenden Sozialleistungen der Stadt Wien bis zum letztmöglichen Moment verteidigt hat. Anstatt in einen dauerhaften Angriffsmodus gegen den Bund zu verfallen, täte Hacker gut daran, die Wiener Sozialpolitik der letzten Jahre kritisch zu hinterfragen. Denn die Integrationsprobleme der Stadt Wien sind zu einem beträchtlichen Teil auch auf den Umstand zurückzuführen, dass die Stadt Wien sich sehenden Auges zum Asyl- und Sozialmagneten Österreichs gemacht hat“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, auf die neuerlichen Anschuldigungen des Wiener Stadtrats Peter Hacker.

„Ebenso täte Hacker gut daran, sich ein Vorbild an der Bundesregierung zu nehmen. Denn anstatt Zeit und Energie damit zu vergeuden, anderen Verantwortungsträgern Unfreundlichkeiten über die Medien auszurichten, hat die Bundesregierung den Stabilitätspakt ausverhandelt und die Reformpartnerschaft angestoßen. Diese Form der zukunftsgewandten Politik ist genau das, was sich die Menschen von uns allen erwarten. Der Aufschwung Österreichs kann nur gelingen, wenn Politikerinnen und Politiker aller Parteien im Sinne der Bevölkerung zusammenarbeiten“, so Marchetti abschließend.