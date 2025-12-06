- 06.12.2025, 10:21:03
Fulminanter Auftakt für das “Ski-Opening Schladming-Dachstein”: Backstreet Boys rockten die Megabühne des Planai Stadions
Das erste von drei Konzerten der US-Boyband begeisterte Veranstalter und Fans / Rund 50.000 Besucher strömen an diesem Wochenende in die steirische Tourismusregion
Fulminanter Auftakt für das dreitägige “Ski-Opening Schladming-Dachstein”: Heute (5.12.) am Abend ging das erste von drei Konzerten der Backstreet Boys über die riesige Bühne des Schladminger Planai Stadions und alle Erwartungen der vielen Fans und Gäste wurden deutlich übertroffen. Die US-Band zeigte sich in Bestform und spielte alle ihre Superhits von “I Want It That Way” über “Everybody” bis “Quit Playing Games”. Am Samstag und Sonntag (6. und 7.12.) stehen zwei weitere Konzerte der weltweit erfolgreichsten Boyband auf dem Programm. An den drei Tagen des Ski-Openings strömen insgesamt rund 50.000 Fans in die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein - ein enormer Schub für die Wertschöpfung und ein starkes Zeichen gleich zu Saisonbeginn >>
