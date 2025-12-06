  • 06.12.2025, 10:12:02
FIFA Fußball-WM 2026: Bis zu 682.000 Fußballfans sahen Live-Übertragung der WM-Gruppen-Auslosung in ORF 1

Heute um 17.55 Uhr in ORF 1: Bekanntgabe der Anstoßzeiten und Spielorte ebenfalls live aus Washington, D.C.

Wien (OTS) - 

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft bei der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 in der Gruppe J auf Titelverteidiger Argentinien, den vierfachen WM-Teilnehmer und zweifachen Afrikameister Algerien und Außenseiter Jordanien! Die gestrige (5. Dezember 2025) Gruppen-Auslosung zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sahen im Vorabend (von 17.25 bis 20.15 Uhr) in ORF 1 bis zu 682.000 Fans, im Schnitt waren bei der Live-Übertragung aus Washington, D.C. 480.000 Zuschauer:innen bei einem Marktanteil (12+) von 26 Prozent (33 Prozent bei 12-49; 40 Prozent bei 12-29) dabei. Die Sendung ist weiterhin auf ORF ON verfügbar.

Heute, am Samstag, dem 6. Dezember, zeigt ORF 1 um 17.55 Uhr – ebenfalls live aus Washington, D.C. – die Bekanntgabe der FIFA zu den Anstoßzeiten und Spielorten der Fußball-WM. Daniel Warmuth kommentiert das Geschehen.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 von 11. Juni bis 19. Juli im ORF

ORF 1 zeigt als Rechteinhaber der Fußball-WM 2026 in Österreich 52 der 104 WM-Spiele live – darunter das Eröffnungsspiel, das Finale sowie das erste und dritte Gruppenspiel der Nationalmannschaft – sowie alle Spiele von Österreich ab dem Achtelfinale.

