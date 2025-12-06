Weihnachtsputz: geringer Einsatz mit großer Wirkung

Wien (OTS) -

Die Großreinigung kann im Weihnachtsvollstress warten. Stattdessen helfen kleine Tipps und Tricks, damit das Zuhause rasch ordentlich wird, bevor Besuch kommt. Ökologische Mittel für die Reinigung sind in der Öko-Rein Datenbank auf www.oekorein.at gelistet. Individuelle Beratung zur ökologischen Reinigung bietet DIE UMWELTBERATUNG an der Hotline 01 803 32 32.

Im Weihnachtstrubel bleibt oft nicht genug Zeit für die intensive Grundreinigung aller Räume. Um Stress rauszunehmen, reicht die Reinigung von neuralgischen Punkten. Alles weitere kann in Ruhe nach Weihnachten erledigt werden. „Beim Reinigen kommt es auf die richtige Dosierung und den richtigen Einsatz von Kraft, Zeit und Chemie an. Mit wenigen, ökologischen Mitteln und kleinen Tricks geht der Weihnachtsputz effizient und schnell über die Bühne“, sagt Sandra Papes, Reinigungsexpertin von DIE UMWELTBERATUNG.

Putzmittel aus der Öko-Rein Datenbank

Wo Chemikalien eingesetzt werden, sind ökologische Mittel die erste Wahl. Die Öko-Rein Datenbank www.oekorein.at hilft bei der Auswahl. Drei verschiedene Mittel aus der Datenbank werden für die Reinigung gebraucht:

Geschirrspülmittel gegen Fettschmutz in der Küche

Badreiniger gegen Kalkflecken in Bad und WC

Allzweck- oder Neutralreiniger, um den Boden feucht aufzuwischen

Die verwendeten Reinigungsmittel sollten wie vorgeschrieben dosiert werden, denn Überdosierung macht die Wohnung nicht sauberer, schadet aber der Umwelt und kostet mehr.

Zusätzlich sind Mikrofasertücher hilfreich. Sie reinigen ohne Chemieeinsatz trocken oder nur mit etwas Wasser befeuchtet am besten.

Von den Profis abgeschaut: Sichtreinigung

In der professionellen Reinigung ist die „Sichtreinigung“ ein gängiger Begriff - im privaten Bereich ist sie genauso wirksam. Sichtreinigung bedeutet zuhause:

Chaos beseitigen, wo die Besucher*innen ankommen: Aufgeräumt ist schon die halbe Miete - zum Beispiel im Vorzimmer Platz bei der Garderobe und im Schuhregal schaffen, Mäntel und Schuhe wegräumen.

Zeitschriften zu Stapeln schlichten – das schafft Platz und sieht ordentlicher aus als Papier, das auf den Oberflächen verteilt ist.

Blickrichtungen beim Staubwischen beachten: Den Staub vor allem dort wegwischen, wo der Blick beim Reingehen und Vorbeigehen als erstes hinfällt, z. B. auf Tisch- oder Kopfhöhe.

Mit Schwung blitzblank

Küche, Badezimmer und WC müssen sauber sein, damit sich die Besucher*innen wohlfühlen. In der Küche hilft Geschirrspülmittel, fettigen Schmutz wegzuwischen. In den Sanitärräumen Badreiniger einsetzen und vor allem auf Spiegel und Armaturen achten, denn sie fallen besonders ins Auge! Mit trockenen Mikrofasertüchern oder einfach mit einem Handtuchzipfel sind die Kalkflecken von Armaturen und Spiegeln im Nu weg wegpoliert.

Das WC sollte außen und innen hui sein. Ränder und Ablagerungen in der WC-Muschel unbedingt wegbürsten, sofern das nicht laufend geschieht - schließlich ist in sauberes WC die „Visitenkarte“ der Wohnung.

Musik kann beim Putzen und Wegräumen eine große Unterstützung sein. Mit einer schwungvollen Playlist geht vieles leichter von der Hand. Am Schluss noch schnell den Abfall rausbringen und gut durchlüften, schon kann der Besuch kommen. Für weihnachtlichen Duft im Zimmer sorgt Tee mit wärmenden Gewürzen.

Wenn der Trubel der „stillen Zeit“ vorbei ist, können dann alle Ecken, für die vorher keine Zeit war, ökologisch gereinigt werden.

Individuelle Beratung

DIE UMWELTBERATUNG berät an ihrer Hotline Privatpersonen zur ökologischen Reinigung. Organisationen und Unternehmen können Workshops und Schulungen zur effizienten, ökologischen Reinigung buchen.

Information

An der Hotline 01 803 32 32 bietet DIE UMWELTBERATUNG kostenlose, firmenunabhängige Beratung an. Umwelt- und gesundheitsschonende Reinigungsmittel sind in der Öko-Rein Datenbank auf www.oekorein.at zu finden.

Die Online-Broschüre „Sauber, gsund und günstig“ zeigt Tipps und Tricks zum effizienten Reinigen und kann kostenlos heruntergeladen werden: www.umweltberatung.at/sauber-gsund-und-guenstig

Informationen für rundum nachhaltige Feiertage gibt‘s auf www.umweltberatung.at/weihnachten.

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.