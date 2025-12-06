„Weihnachten im Park“ gibt es seit 20 Jahren

St. Pölten (OTS) -

Zum 20. Mal heißt es heuer „Weihnachten im Park“ und die Feuerwehren des Abschnittes St. Pölten-Stadt verwandeln den Sparkassenpark der Landeshauptstadt in ein weihnachtliches Lichtermeer, verbunden mit zahlreichen musikalischen und kulinarischen Highlights. Am gestrigen Freitagabend wurde die Erstbeleuchtung wieder durch das traditionelle Drücken des „Red Button“ vorgenommen – mit dabei u. a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Die Landeshauptfrau nahm den internationalen Tag des Ehrenamts, der jedes Jahr am 5. Dezember begangen wird, zum Anlass, um den Feuerwehren für ihren Einsatz zu danken: „Ihr seid immer da, wenn man euch braucht – und dafür heute ein herzliches Dankeschön.“ Es sei jedes Jahr eine große Freude, bei „Weihnachten im Park“ dabei zu sein, betonte sie: „Hier wird ein einzigartiges Ambiente geboten, und das ist auch eine schöne Gelegenheit, kurz inne zu halten und sich auf das Weihnachtsfest zu freuen.“

"Diese gelebte Gemeinschaft ist etwas Besonderes“, bedankte sich auch der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler bei den Feuerwehren. „Weihnachten im Park“ sei seit 20 Jahren „ein einzigartiges Fest“, meinte er, und wies auch das Jubiläum „40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten“ hin, das nächstes Jahr gefeiert werde.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sprach im Blick auf „20 Jahre Weihnachten im Park“ von einer „Erfolgsgeschichte“, die von Anfang an „mit großem Enthusiasmus“ geschrieben worden sei. Der Erlös werde zur Anschaffung von Geräten verwendet, so Fahrafellner.

Zu Wort kamen auch die Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren, die Direktorin der Sparkasse NÖ Mitte West Bettina Sax sowie der Vorstandsdirektor der Niederösterreichischen Versicherung, Stefan Wukovitsch.

Insgesamt 29 Stände hat der bekannte Weihnachtsmarkt im Sparkassenpark zu bieten, Ausrichter sind die Feuerwehren aus St. Pölten-Stadt, Pottenbrunn, Pummersdorf, Spratzern, Stattersdorf, Viehofen, Wagram und Waitzendorf sowie die Betriebsfeuerwehr Salzer. Der Reinerlös wird zur Anschaffung von Feuerwehrgerätschaften und Schutzausrüstung verwendet.