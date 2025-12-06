FPÖ – Hafenecker: „Prölls Zensurplan ist Angriff auf Freiheit nach sozialistischem Vorbild!“

Wien (OTS) -

Als „unheilige Allianz der Zensurfanatiker“ hat FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, den Vorstoß von ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll für ein EU-weites Social-Media-Mindestalter bezeichnet. Pröll reihe sich damit nahtlos in die sozialistischen Verbotsfantasien von SPÖ-Chef Babler und dessen Genossen ein. „Jetzt sucht die ÖVP also in Brüssel Verbündete für ihren Frontalangriff auf die Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit junger Menschen. Nachdem in Australien die Altersbeschränkung durchgeboxt wurde, will das Establishment dieses System der Entmündigung nun flächendeckend in Europa umsetzen. Das ist ein weiterer Schritt zur Beschneidung von Grundrechten“, kritisierte Hafenecker.

Das wahre Ziel hinter diesem Manöver sei für den freiheitlichen Mediensprecher glasklar: „Die Jugend soll gezielt von regierungskritischer Information abgeschottet werden. Man will eine Informations-Firewall errichten, damit die nächste Generation bis zur Wahl nur noch die Propaganda der staatsalimentierten Systemmedien wie ORF und Standard konsumiert. Diese sind es dann auch, die in die Schulen gehen und über angebliche ‚Falschinformation‘ aufklären, obwohl sie selbst die größten Verbreiter von Fake News sind. Das ist staatlich organisierte Indoktrination statt freier Meinungsbildung!“, so Hafenecker.

Abschließend stellte der FPÖ-Generalsekretär klar: „Dieser Vorstoß ist ein Anschlag auf die Freiheit und den Hausverstand. Wir Freiheitliche werden es vehement bekämpfen, dass die Jugend politisch in Quarantäne gesteckt wird, nur weil die Systemparteien Angst vor einer kritischen Generation haben. Wir stehen für die Stärkung der Medienkompetenz und die Eigenverantwortung der Familien, nicht für den Zensurstaat nach schwarz-rot-pink-grünem Vorbild. Diesen Angriff auf unsere Grundrechte werden wir auf allen Ebenen bekämpfen!“