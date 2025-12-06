FPÖ-Antauer: „Stopp bei Familiennachzug ist nur Riesen-Schmäh der ÖVP“

Sankt Pölten (OTS) -

„Der Stopp des Familiennachzugs ist der größte Schmäh des ÖVP-Innenministers. Wir haben null gemeldet und ÖVP-Innenminister Karner schickt über 220 Personen nach Niederösterreich. Das ist kein Stopp, das ist lupenreine Willkommenspolitik“, stellt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer klar.

Das BMI hatte im Herbst 2025 die Bekanntgabe der vom Land NÖ im Rahmen der Familienzusammenführungen nach dem NAG (Niederlassungsgesetz) gewünschten Höchstzahl an Personen für das auslaufende Jahr 2025 angefordert. FPÖ Landesrat Antauer meldete natürlich die Quote Null ein und dennoch wurden NÖ über 200 Personen zugeteilt. „Es ist egal, welche Zahl wir einmelden, da diese gänzlich ignoriert wird und durch vorsätzlich verspätete Festsetzung seitens des Innenministeriums stets die Vorjahreszahlen herangezogen werden“, erklärt Antauer.

Diese Vorgehensweise sei natürlich rechtsmissbräuchlich und zeige einmal mehr, dass es der ÖVP entgegen ihrer Inszenierung in der Praxis keinesfalls ernst ist mit einer längst überfälligen Reduktion an Migrantenzuzug.

Deshalb fordert Antauer: „Für das Jahr 2026 muss die Zahl für die betroffenen Länder bereits im Jänner, spätestens Februar, verpflichtend festgelegt werden – so wie im Gesetz vorgesehen.“